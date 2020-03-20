Польша требует Калининград не просто так: о совместном плане с США заявил военный политолог

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что Польша хочет заполучить Калининград не просто так. По его мнению, Варшава претендует на звание главного наместника США в Европе и потому хочет выслужиться перед американцами. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Царьград".

Для этого польские власти стремятся побольнее задеть одного из главных геополитических соперников Вашингтона - Россию. В ход идут всевозможные инсинуации и фейки, заметил эксперт.

Теперь Варшава использует горячий инфоповод в виде пандемии коронавируса. Она пытается "оседлать" его, продвигая дезинформацию о том, якобы российские власти оставили Калининград без поставок продуктов в тяжёлой эпидемиологической ситуации.

Это, конечно же, откровенно говоря, экстремистская деятельность, пока что в информационном пространстве, - подчеркнул политолог.

Напомним, на фоне распространения коронавируса в Польшу вновь вернулись настроения по захвату Калининградской области. Но если раньше поляки тешили себя американскими военными планами по "освобождению Балтики" - мол, "Калининград отдадим Польше - если выживет", то теперь говорят о призывах забрать русские земли через голосование. Причём голосовать, с их точки зрения, должны сами калининградцы - за выход из состава России.