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Польша требует Калининград не просто так: о совместном плане с США заявил военный политолог
20 марта 2020, 20:35 • 74 • Политика
Политолог Андрей Кошкин считает, что Польша требует Калининград для того, чтобы побольнее задеть Россию и тем самым выслужиться перед США. Похоже, Варшава хочет подвинуть Париж и Берлин и стать главным представителем интересов Вашингтона в ЕС.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин уверен, что Польша хочет заполучить Калининград не просто так. По его мнению, Варшава претендует на звание главного наместника США в Европе и потому хочет выслужиться перед американцами. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Царьград".
Для этого польские власти стремятся побольнее задеть одного из главных геополитических соперников Вашингтона - Россию. В ход идут всевозможные инсинуации и фейки, заметил эксперт.
Теперь Варшава использует горячий инфоповод в виде пандемии коронавируса. Она пытается "оседлать" его, продвигая дезинформацию о том, якобы российские власти оставили Калининград без поставок продуктов в тяжёлой эпидемиологической ситуации.
Напомним, на фоне распространения коронавируса в Польшу вновь вернулись настроения по захвату Калининградской области. Но если раньше поляки тешили себя американскими военными планами по "освобождению Балтики" - мол, "Калининград отдадим Польше - если выживет", то теперь говорят о призывах забрать русские земли через голосование. Причём голосовать, с их точки зрения, должны сами калининградцы - за выход из состава России.
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