Польша своей несговорчивостью играет в пользу обоих «Северных потоков» • 80 • Аналитика

Утром 26 мая российская компания «Газпром» полностью остановила прокачку своего газа в Европу через территорию Польши. Речь идет о польском участке трубопровода, соединяющего российский полуостров Ямал со странами Европы.





Остановка или приостановка?

Сразу после пересечения Польши газовая труба выходит на германскую границу, где попадает в зону ответственности немецкой компании-оператора Gascade. Именно ее представители сообщили, что давление газа в ней равно нулю.



Если считать в единицах измерения энергии, то еще 24 мая польская труба пропускала 9 миллионов киловатт-часов. На следующий день объемы снизились до 451,5 тысячи киловатт-часов, а во вторник утром и вовсе обнулились.



Представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко видит причину этого в относительно низком спросе на газ в Европе при переизбытке предложения. Он предполагает, что эта ситуация приведет к снижению общего объема экспорта в этом направлении примерно на 15-20 процентов:



В этой связи логично, что прокачка через отдельные маршруты падает.

При этом эксперт считает, что такая остановка транзита не затянется надолго. Ведь Россия не собирается полностью отказываться ни от одного из своих маршрутов поставки природного газа в Европу. Это сегодня спрос на «голубое топливо» низкий, а что будет завтра, никто не знает.



Нет долгосрочного контракта, ну и ладно...

Хотя остановка транзита природного газа через Польшу произошла по инициативе «Газпрома», к этому шагу его привели действия польской стороны. Ведь срок действия договора на транзит, который действовал последние 25 лет, закончился 16 мая этого года. Теперь Россия и Польша не связаны долгосрочными транзитными обязательствами, а мощности польского участка трубопровода «Ямал – Европа» «Газпром» должен заранее бронировать на каждый квартал.



Обязательство России прокачивать через Украину ежегодно 40 миллиардов кубометров газа (причем по схеме «качай или плати») и колебания спроса европейских потребителей вкупе с тонкостями использования построенного СП-1 и строящегося СП-2 создает для «Газпрома» некоторые неудобства. Они вынуждают Россию искать способы наилучшим образом распределять газовые потоки по разным маршрутам. И теперь, после того, как больше нет привязки к фиксированным объемам польского транзита российского газа, именно это направление можно использовать для балансировки поставок в Европу.



Правда, следует признать, что прокачка газа через Белоруссию и Польшу гораздо выгоднее украинского транзита. Это более прямой и короткий маршрут, да и польский транзит почти в три раза дешевле, чем украинский. К тому же сам трубопровод, проходящий по территории России и Белоруссии, до самой польской границы принадлежит «Газпрому». Конечно, поляки собирались поднять цены, но немного не успели. Внезапно оказалось, что примерно 80 процентов мощности польской трубы «Газпром» уже забронировал на третий квартал текущего года.



Поляки помогают «Северным потокам»

Стремления поляков вполне можно понять. Они собираются ослабить свою зависимость от «Газпрома», диверсифицируя газотранспортные потоки. Делают они это сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это СПГ-терминал в Свиноуйсьце, куда прибывает танкерами сжиженный газ, в основном из США. Второй вариант очень похож на используемый последние несколько лет Украиной. Это виртуальный реверс газа из Германии. А третий вариант поляки начинают реализовывать в этом году. Это строительство газопровода Baltic Pipe, по которому через Данию с 2023 года будет поступать в Польшу норвежский газ.



В Варшаве уже давно говорят о своем нежелании иметь долгосрочные договорные обязательства с «Газпромом». Теперь мечта поляков наконец-то исполнилась, и никакие контракты с российской компанией их не связывают.





И как бы там ни было, такое положение вещей дает «Газпрому» возможность нарастить загрузку трубопровода «Северный поток». Тут, разумеется, есть ограничения, которые огорчают и российскую компанию, и ее немецких партнеров. К сожалению, половина мощности любого газопровода, проходящего по территории Евросоюза, по европейским правилам должна оставаться свободной для других компаний, которые тоже захотели бы использовать эту трубу. Но эта норма на «Северный поток» по факту не распространяется, так как газ Европе нужен, а найти альтернативных поставщиков газа для закачки в трубу так и не получилось.



И газопровод OPAL, который доставляет российский газ, продолжая «Северный поток», по территории Германии в другие страны Европы, должен быть загружен только наполовину.



Но, на самом деле, «Газпром» пока что имеет возможность загружать его полностью. Это происходит благодаря тому, что есть еще трубопровод Eugal, который прокладывали для продолжения строящегося «Северного потока – 2». Но теперь из-за введенных ограничений приходится подключать его для транспортировки газа, поступающего из СП-1.



Разумеется, после открытия СП-2, которое по идее должно состояться примерно на рубеже 2020 и 2021 годов, всё изменится. Ведь тогда Eugal придется подключать к новому газопроводу, и тогда обе трубы будут полупустыми.





Теперь возникает закономерный вопрос. А зачем Россия строила «Северный поток – 2», если она его не имеет права использовать? Ведь OPAL и Eugal, загруженные на половину мощности из-за европейских ограничений, не смогут прокачивать больше, чем пропускает уже действующий газопровод «Северный поток»?



Возможно, это противоречие решить гораздо проще, чем может показаться. Сегодня, когда почти вся Европа соблюдает карантин, ее промышленность работает далеко не на полную мощность. Из-за этого спрос на газ значительно ниже, чем обычно. Но ранее, по «доковидным» прогнозам, ожидался рост общего потребления газа на континенте. Это значит, что потребность Европы в российском газе будет со временем расти. И это даже несмотря на прогнозируемое снижение доли нашего топлива в общеевропейском потреблении с 39 до 34 процентов.



Думаю, Евросоюз способен соблюдать установленные ими ограничения ровно до тех пор, пока это не будет идти вразрез с интересами европейского бизнеса. И тогда для «Газпрома» можно сделать исключение из любого правила, отменив требование 50-процентной загрузки его трубопроводов. Тем более, что в подобных случаях европейцы уже поступали похожим образом. Тот же пример с "СП".



А это значит, что и оба «Северных потока», и украинский транзит, и польский ещё пригодятся. Тем более, что сегодня никто точно не знает, как будут развиваться события.



Ясно одно: новые условия транзита через Польшу никак не повлияют ни на общий экспорт российского газ, ни на условия работы «Северных потоков». Зато уже сейчас приводят к пониманию европейцами того, что несговорчивые транзитёры могут только мешать "энергетическим" контактам. Другими словами, своей несговорчивостью Польша, сама того не желая, играет в пользу обоих "Северных потоков". Из-за Украины "СП-2" строить начинали, а Польша делает всё, чтобы его реализовали на 100 процентов. Утром 26 мая российская компания «Газпром» полностью остановила прокачку своего газа в Европу через территорию Польши. Речь идет о польском участке трубопровода, соединяющего российский полуостров Ямал со странами Европы.Сразу после пересечения Польши газовая труба выходит на германскую границу, где попадает в зону ответственности немецкой компании-оператора Gascade. Именно ее представители сообщили, что давление газа в ней равно нулю.Если считать в единицах измерения энергии, то еще 24 мая польская труба пропускала 9 миллионов киловатт-часов. На следующий день объемы снизились до 451,5 тысячи киловатт-часов, а во вторник утром и вовсе обнулились.Представитель агентства Fitch Дмитрий Маринченко видит причину этого в относительно низком спросе на газ в Европе при переизбытке предложения. Он предполагает, что эта ситуация приведет к снижению общего объема экспорта в этом направлении примерно на 15-20 процентов:При этом эксперт считает, что такая остановка транзита не затянется надолго. Ведь Россия не собирается полностью отказываться ни от одного из своих маршрутов поставки природного газа в Европу. Это сегодня спрос на «голубое топливо» низкий, а что будет завтра, никто не знает.Хотя остановка транзита природного газа через Польшу произошла по инициативе «Газпрома», к этому шагу его привели действия польской стороны. Ведь срок действия договора на транзит, который действовал последние 25 лет, закончился 16 мая этого года. Теперь Россия и Польша не связаны долгосрочными транзитными обязательствами, а мощности польского участка трубопровода «Ямал – Европа» «Газпром» должен заранее бронировать на каждый квартал.Обязательство России прокачивать через Украину ежегодно 40 миллиардов кубометров газа (причем по схеме «качай или плати») и колебания спроса европейских потребителей вкупе с тонкостями использования построенного СП-1 и строящегося СП-2 создает для «Газпрома» некоторые неудобства. Они вынуждают Россию искать способы наилучшим образом распределять газовые потоки по разным маршрутам. И теперь, после того, как больше нет привязки к фиксированным объемам польского транзита российского газа, именно это направление можно использовать для балансировки поставок в Европу.Правда, следует признать, что прокачка газа через Белоруссию и Польшу гораздо выгоднее украинского транзита. Это более прямой и короткий маршрут, да и польский транзит почти в три раза дешевле, чем украинский. К тому же сам трубопровод, проходящий по территории России и Белоруссии, до самой польской границы принадлежит «Газпрому». Конечно, поляки собирались поднять цены, но немного не успели. Внезапно оказалось, что примерно 80 процентов мощности польской трубы «Газпром» уже забронировал на третий квартал текущего года.Стремления поляков вполне можно понять. Они собираются ослабить свою зависимость от «Газпрома», диверсифицируя газотранспортные потоки. Делают они это сразу по нескольким направлениям. Во-первых, это СПГ-терминал в Свиноуйсьце, куда прибывает танкерами сжиженный газ, в основном из США. Второй вариант очень похож на используемый последние несколько лет Украиной. Это виртуальный реверс газа из Германии. А третий вариант поляки начинают реализовывать в этом году. Это строительство газопровода Baltic Pipe, по которому через Данию с 2023 года будет поступать в Польшу норвежский газ.В Варшаве уже давно говорят о своем нежелании иметь долгосрочные договорные обязательства с «Газпромом». Теперь мечта поляков наконец-то исполнилась, и никакие контракты с российской компанией их не связывают.И как бы там ни было, такое положение вещей дает «Газпрому» возможность нарастить загрузку трубопровода «Северный поток». Тут, разумеется, есть ограничения, которые огорчают и российскую компанию, и ее немецких партнеров. К сожалению, половина мощности любого газопровода, проходящего по территории Евросоюза, по европейским правилам должна оставаться свободной для других компаний, которые тоже захотели бы использовать эту трубу. Но эта норма на «Северный поток» по факту не распространяется, так как газ Европе нужен, а найти альтернативных поставщиков газа для закачки в трубу так и не получилось.И газопровод OPAL, который доставляет российский газ, продолжая «Северный поток», по территории Германии в другие страны Европы, должен быть загружен только наполовину.Но, на самом деле, «Газпром» пока что имеет возможность загружать его полностью. Это происходит благодаря тому, что есть еще трубопровод Eugal, который прокладывали для продолжения строящегося «Северного потока – 2». Но теперь из-за введенных ограничений приходится подключать его для транспортировки газа, поступающего из СП-1.Разумеется, после открытия СП-2, которое по идее должно состояться примерно на рубеже 2020 и 2021 годов, всё изменится. Ведь тогда Eugal придется подключать к новому газопроводу, и тогда обе трубы будут полупустыми.Теперь возникает закономерный вопрос. А зачем Россия строила «Северный поток – 2», если она его не имеет права использовать? Ведь OPAL и Eugal, загруженные на половину мощности из-за европейских ограничений, не смогут прокачивать больше, чем пропускает уже действующий газопровод «Северный поток»?Возможно, это противоречие решить гораздо проще, чем может показаться. Сегодня, когда почти вся Европа соблюдает карантин, ее промышленность работает далеко не на полную мощность. Из-за этого спрос на газ значительно ниже, чем обычно. Но ранее, по «доковидным» прогнозам, ожидался рост общего потребления газа на континенте. Это значит, что потребность Европы в российском газе будет со временем расти. И это даже несмотря на прогнозируемое снижение доли нашего топлива в общеевропейском потреблении с 39 до 34 процентов.Думаю, Евросоюз способен соблюдать установленные ими ограничения ровно до тех пор, пока это не будет идти вразрез с интересами европейского бизнеса. И тогда для «Газпрома» можно сделать исключение из любого правила, отменив требование 50-процентной загрузки его трубопроводов. Тем более, что в подобных случаях европейцы уже поступали похожим образом. Тот же пример с "СП".А это значит, что и оба «Северных потока», и украинский транзит, и польский ещё пригодятся. Тем более, что сегодня никто точно не знает, как будут развиваться события.Ясно одно: новые условия транзита через Польшу никак не повлияют ни на общий экспорт российского газ, ни на условия работы «Северных потоков». Зато уже сейчас приводят к пониманию европейцами того, что несговорчивые транзитёры могут только мешать "энергетическим" контактам. Другими словами, своей несговорчивостью Польша, сама того не желая, играет в пользу обоих "Северных потоков". Из-за Украины "СП-2" строить начинали, а Польша делает всё, чтобы его реализовали на 100 процентов. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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