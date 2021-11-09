Польша стянула к границе с Белоруссией боевую технику - видео

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В Пограничном комитете РБ рассказали о состоянии мигрантов

Выходцы из стран ближневосточного региона фактически оказались зажатыми на границе Белоруссии и Польши. В понедельник, 8 ноября, нелегалы предприняли попытку прорваться на территорию Евросоюза, однако их штурм был отбит вооруженными силами. Меж тем, миграционный кризис усиливается: на линии разграничения двух государств уже появилась боевая техника.

Пограничный комитет Белоруссии зафиксировал на территории Польши в непосредственной близости к месту конфликта военные машины. Соответствующая запись опубликована в телеграмм-канале ведомства.

Кроме того, ПК РБ сообщает, что мигранты в основном курдской национальности разбили лагерь рядом с польской границей, но никаких агрессивных действий на данный момент не предпринимают. Отмечается, что нелегалы находится в тяжелом физическом и эмоциональном состоянии. В лагере не хватает еды и воды, а также средств гигиены.

"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в т.ч. и боевая", – сообщает Погранкомитет Белоруссии.

Отметим, что Евросоюз возлагает ответственность за организацию миграционного кризиса на президента РБ Александра Лукашенко. На данный момент власти Польши не исключают, что для решения пограничного конфликта им придется обратиться за помощью к НАТО.

К слову, экс-президент Украины Петр Порошенко тоже считает, что эскалация миграционного кризиса – дело рук белорусского правителя. Политик призвал международное сообщество ввести санкции против Лукашенко.