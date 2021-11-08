Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После визита в Москву - срочный звонок Зеленскому: CNN рассекретил планы ЦРУ
"Живём у себя дома": Кадыров ответил за "кавказцев", предупр...
Отказ или уничтожение армии: Источники заявили об ультиматуме Путина Эрдогану
"Таинственные действия" у Украины вызвали панику в Пентагоне: "Пр...
Главная / Политика

Польша стягивает войска к границе из-за толпы мигрантов

08 ноября 2021, 15:25  •  114 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
На помощь Варшаве отправляется литовская армия
На территории Польши началась подготовка к реальной войне. В понедельник, 8 ноября, была экстренна повышена боеготовность войск республики из-за мигрантов, которые приблизились к республике со стороны Белоруссии.
Военнослужащим велено проверить обмундирование и средства связи, а также сообщить о ситуации работодателям и родственникам, передает РИА "Новости". Судя по карте, опубликованной Минобороны Польши, три бригады войск территориальной обороны вдоль границы с Белоруссией переведены в режим 6-часовой готовности.
Утром 8 ноября стало известно, что колонна из 500-1000 человек движется по территории Белоруссии к границе с Польшей. Как выяснилось, это мигранты из стран Ближнего Востока, которые решили обосноваться в ЕС. Белорусские правоохранители проследили, чтобы ситуация с беженцами не привела к проблемам с безопасностью. Но когда все они прошли через границу, усиление было снято.
В Польше, напротив, власти взволновались. Было срочно созвано заседание антикризисного штаба. Первое, что было решено, – позвать на помощь армию. На видео, снятое польской стороной с дрона, видно, как многочисленная толпа, в том числе женщины и маленькие дети с тюками и баулами, выходит из лесополосы к забору из колючей проволоки. Напротив выстраиваются экипированные польские правоохранители. Как заявляют в Варшаве, с их стороны 12 тысяч силовиков, которые готовы к любому развитию событий.
Встревожены и в Вильнюсе. Там уже заявили, что направят войска на польско-белорусскую границу для помощи соседней республике. При этом в Литве допускают введение режима чрезвычайной ситуации в зоне литовско-белорусской границы.
Тем временем белорусская оппозиция использует ситуацию, чтобы подогреть настрой ЕС против президента Александра Лукашенко. Как заявил руководитель "Народного антикризисного управления" Павел Латушко, Минск сознательно организовал штурм польской границы. Чтобы остановить развитие миграционного кризиса в ЕС, покинувший Белоруссию политик призвал Запад усилить санкции против действующих властей республики.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





114
Источник
Похожие новости
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
08 ноября 2021, 02:00
В МИД России прокомментировали новый инцидент с беспилотником в Донбассе
08 ноября 2021, 07:15
"Это не шанс - конкретное задание": Москва выдвинула Вашингтону ультиматум
08 ноября 2021, 09:35
Армия пока наблюдает: Шойгу сделал предупреждение Вашингтону
08 ноября 2021, 03:45
Меркель предложили "тур по Донбассу": Горловка. "Всё включено"
08 ноября 2021, 07:15
Планирующий закрыть "Северный поток - 2" Киев ждёт решения ФРГ: Названы сроки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2021, 05:20
"Газпром" может выставлять любую цену": Украинский политолог назвал роковую ошибку Киева
08 ноября 2021, 07:15
"Главная зрада": Слова американского генерала о России вызвали негодование в Киеве
02 ноября 2021, 03:00
"Противопоставить России нечего": Эксперт объяснил, почему у кораблей НАТО нет шансов в Чёрном море
05 ноября 2021, 11:00
"Предатель и ничтожество". Разоблачение, равного которому ещё не было
02 ноября 2021, 14:40
Генерал ВСУ "успокоил" пугающих войной с Россией: "Вопрос не суток – часов. Понимаете?!"
04 ноября 2021, 04:40
"Катастрофа для правительства": Делягин и Пронько о самом печальном назначении дня
07 ноября 2021, 05:00
"А чё этот Путин?": Скабеева предложила агрессивную "ответку" русских для США
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.