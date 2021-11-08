Польша стягивает войска к границе из-за толпы мигрантов

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На помощь Варшаве отправляется литовская армия

На территории Польши началась подготовка к реальной войне. В понедельник, 8 ноября, была экстренна повышена боеготовность войск республики из-за мигрантов, которые приблизились к республике со стороны Белоруссии.

Военнослужащим велено проверить обмундирование и средства связи, а также сообщить о ситуации работодателям и родственникам, передает РИА "Новости". Судя по карте, опубликованной Минобороны Польши, три бригады войск территориальной обороны вдоль границы с Белоруссией переведены в режим 6-часовой готовности.

Утром 8 ноября стало известно, что колонна из 500-1000 человек движется по территории Белоруссии к границе с Польшей. Как выяснилось, это мигранты из стран Ближнего Востока, которые решили обосноваться в ЕС. Белорусские правоохранители проследили, чтобы ситуация с беженцами не привела к проблемам с безопасностью. Но когда все они прошли через границу, усиление было снято.

В Польше, напротив, власти взволновались. Было срочно созвано заседание антикризисного штаба. Первое, что было решено, – позвать на помощь армию. На видео, снятое польской стороной с дрона, видно, как многочисленная толпа, в том числе женщины и маленькие дети с тюками и баулами, выходит из лесополосы к забору из колючей проволоки. Напротив выстраиваются экипированные польские правоохранители. Как заявляют в Варшаве, с их стороны 12 тысяч силовиков, которые готовы к любому развитию событий.

Встревожены и в Вильнюсе. Там уже заявили, что направят войска на польско-белорусскую границу для помощи соседней республике. При этом в Литве допускают введение режима чрезвычайной ситуации в зоне литовско-белорусской границы.

Тем временем белорусская оппозиция использует ситуацию, чтобы подогреть настрой ЕС против президента Александра Лукашенко. Как заявил руководитель "Народного антикризисного управления" Павел Латушко, Минск сознательно организовал штурм польской границы. Чтобы остановить развитие миграционного кризиса в ЕС, покинувший Белоруссию политик призвал Запад усилить санкции против действующих властей республики.