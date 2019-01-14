Польша строит «разведывательный» остров под Калининградом

Один из самых преданных и безропотных союзников США в Европе вдруг озаботился своим присутствием в Балтийском море и решил построить искусственный остров в Калининградском заливе. Землю для него Варшава собирается брать с прокладки канала через Балтийскую косу. Дело в том, что она делает залив для Польши практически закрытым. Единственный пролив - в районе российского Балтийска. В принципе, у Польши и без этого достаточно возможностей для выхода в Балтийское море без приключений. Но почему бы не прорубить себе еще одну возможность, а заодно расширить территории, приблизившись к российским границам.

Решение о строительстве канала было принято еще в 2016 году. Предполагается, что через него уже с 2022 года корабли с большой Балтики смогут заходить в порт Эльблонг. А насыпной остров из земли со строительства канала будет призван, как объясняется, обеспечивать безопасность судоходства, а также - обороноспособность в регионе. По описанию в тендерных заданиях, это будет эллипс трех метров над уровнем моря, длиной около 2 километров и километр в ширину. И судя по его функционалу - обеспечивать безопасность - будет имеет сугубо военное предназначение.

Власти Калининграда, впрочем, ничего угрожающего в этой «стройке века» не видят.

- Даже если они начнут строить канал и копать остров, никаких поводов для беспокойства регион не видит, за исключением экологических рисков в виде ущерба, который может быть нанесен водному хозяйству, рыбам в заливе, - сказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Между тем, военные эксперты считают, что небольшой участок суши в Калининградском заливе будет максимально использован не столько для защиты судоходства (от кого его защищать в закрытой «лагуне»), сколько для разведывательных действий в отношении России. Что же можно разместить на острове, площадью 180 га?

- Прежде всего - это радиолокационные станции обзора надводных целей, гидроакустические станции разведки подводных целей, а также комплексы радиотехнической разведки, - считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. - Эти системы должны обнаруживать различные РЛС - ПВО, корабельные, артиллерийские... Радиоразведка должна вскрывать каналы связи. Островное расположение имеет преимущество над материковым по слежению за надводными и подводными целями.

- Нас это сильно должно нервировать?

- Ну... Неудобно конечно. Хотя известно, что в этом регионе разведку активно ведут и самолеты-разведчики RC-135, и беспилотники RQ-4 Global Hawk, которые летают туда аж с авиабазы в Сицилии, и корабли постоянно там пасутся. Радикально обстановка не изменится, но возможности свои они, я имею ввиду НАТО, немного улучшат.

- Нам есть, чем ответить?

- Средства противодействия давно известны - РЛС работают только в дежурном режиме, в боевой не включаются. Каналы связи - только шифрованные, только на дежурных частотах. Все это делается и сегодня, вне зависимости от появления новых островов. Хотя, возможно, будут приняты дополнительные меры защиты.

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