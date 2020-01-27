Польша спасла Грузию от "полного уничтожения": Саакашвили бросился на спасение Качиньского

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили бросился на защиту лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Последний потребовал от Москвы и Германии выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны.

Он также заявил, что Россия якобы нанесла удар по уязвимым местам оппонентов. И только присутствие НАТО позволит защитить Польшу от "агрессора".

"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины", - подчеркнул Качиньский в интервью Bild.

На ситуацию отреагировал Саакашвили, поспешивший вновь обвинить российскую сторону в убийстве Леха Качиньского. Как утверждает политик, польскому президенту отомстили за то, что он "сыграл ключевую роль в спасении Грузии от полного уничтожения российскими агрессорами". При этом грузинский политик умолчал о своей роли в развязывании регионального конфликта.

"Трагическая гибель моего друга президента Качиньского и польской делегации была результатом целенаправленных шагов российского руководства в отместку за то, что Лех Качиньский сыграл ключевую роль в спасении Грузии от полного уничтожения российскими агрессорами", - написал в Facebook Саакашвили.

Фото: Михаил Саакашвили/Facebook