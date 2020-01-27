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Польша спасла Грузию от "полного уничтожения": Саакашвили бросился на спасение Качиньского

27 января 2020, 04:24  •  123 • Политика
Михаил Саакашвили бросился на спасение Ярослава Качиньского, который позволил себе сделать ряд провокационных высказываний в адрес Германии и России. Как утверждает экс-президент Грузии, именно Польша якобы спасла грузин от "полного уничтожения".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили бросился на защиту лидера правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Последний потребовал от Москвы и Германии выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, который был нанесён Польше в годы Второй мировой войны.
Он также заявил, что Россия якобы нанесла удар по уязвимым местам оппонентов. И только присутствие НАТО позволит защитить Польшу от "агрессора".
"Россия атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так было в Крыму и на востоке Украины", - подчеркнул Качиньский в интервью Bild.
На ситуацию отреагировал Саакашвили, поспешивший вновь обвинить российскую сторону в убийстве Леха Качиньского. Как утверждает политик, польскому президенту отомстили за то, что он "сыграл ключевую роль в спасении Грузии от полного уничтожения российскими агрессорами". При этом грузинский политик умолчал о своей роли в развязывании регионального конфликта.
"Трагическая гибель моего друга президента Качиньского и польской делегации была результатом целенаправленных шагов российского руководства в отместку за то, что Лех Качиньский сыграл ключевую роль в спасении Грузии от полного уничтожения российскими агрессорами", - написал в Facebook Саакашвили.
Фото: Михаил Саакашвили/Facebook

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