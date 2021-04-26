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Польша созывает экстренный консилиум по России

26 апреля 2021, 13:45  •  35 • Политика
Фото: artifant/blickwinkel/www.globallookpress.com
Восточноевропейским партнерам нужно согласовать шаги после выступления президента Чехии
Польша протрубила срочный сбор союзников по Вышеградской группе. Совещание объявлено на уровне премьер-министров. В центре обсуждения – Россия.
"Встреча будет посвящена российским диверсиям в Чехии, эскалация Россией ситуации на Украине и в Белоруссии",
– сообщается в "Твиттере" польского дипломата Шимона Шинковского вель Сенка.
W ramach

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