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Польша созывает экстренный консилиум по России
26 апреля 2021, 13:45 • 35 • Политика
Восточноевропейским партнерам нужно согласовать шаги после выступления президента Чехии
Польша протрубила срочный сбор союзников по Вышеградской группе. Совещание объявлено на уровне премьер-министров. В центре обсуждения – Россия.
"Встреча будет посвящена российским диверсиям в Чехии, эскалация Россией ситуации на Украине и в Белоруссии",
– сообщается в "Твиттере" польского дипломата Шимона Шинковского вель Сенка.
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