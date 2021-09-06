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Польша сообщила о взрывах на границе с Белоруссией

06 сентября 2021, 17:45  •  181 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Варшава считает, что сложившаяся ситуация является наиболее напряженной за последние 30 лет
Ситуация на границе Белоруссии и Польши продолжает усугубляться с каждым днем. Согласно заявлению главы польского правительства Матеуша Моравецкого, сложившаяся обстановка является наиболее сложной за последние 30 лет. 
Варшава настаивает на том, что белорусские военные помогают нелегальным мигрантам пересекать границу. И делается это все с подачи президента Белоруссии Александра Лукашенко, действия которого охарактеризовали как провокацию. Не помогают стабилизировать ситуацию и 2000 военнослужащих, которые были привлечены к охране польско-белорусской границы. Как отметил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, после того, как 2 сентября Варшава ввела чрезвычайное положение на границе, было зафиксировано 457 попыток ее незаконного пресечения. 
При этом премьер-министр Польши уверен, что странам нужно быть готовым к новым провокациям. Напомним, что 10 сентября стартуют учения "Запад-2021", которые пройдут на территории России и Белоруссии. 
"Уже сегодня на границе были слышны взрывы на прилегающих полигонах", 
– заключил Моравецкий. 
Напомним, что ранее поляки обвинили Россию в разгоревшемся миграционном кризисе. Как уверяют эксперты, сценарий происходящего тщательно продумали в Москве, а Минск занимается лишь его реализацией. Также РФ припомнили "проблемы" на границе со странами Прибалтики. 

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