Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Варшава готова оплатить отправку беженцев домой

В конце ноября Александр Лукашенко заявил, что ЕС должен оплачивать авиарейсы по вывозу мигрантов из Белоруссии на Ближний Восток. Спустя пару дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава готова выделить на это средства.

По словам политика, его страна готова к сотрудничеству, если Батька проявит "добрую волю". Как только Польша увидит соответствующий сигнал от президента Белоруссии, то начнет сотрудничать. Моравецкий отметил, что этот вопрос нужно решать совместно, но Варшава готова действовать быстро и самостоятельно.

Впрочем, в разговоре с журналистами агентства dpa, премьер Польши добавил, что ЕС также должен приложить руку к разрешению хаоса на границе с РБ. Ведь беженцы не хотят оставаться на польской территории, а стремятся попасть в ФРГ и Нидерланды. Однако Польша не хочет ждать ЕС.

Также Моравецкий подчеркнул, что на границе сейчас находится 15 тыс. солдат, которые тщательно охраняют рубежи страны. Дополнительная помощь от европейцев Варшаве не требуется.

В этом же интервью глава правительства Польши раскритиковал и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель за звонок Лукашенко.