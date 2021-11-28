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Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам

28 ноября 2021, 16:10  •  356 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Варшава готова оплатить отправку беженцев домой
В конце ноября Александр Лукашенко заявил, что ЕС должен оплачивать авиарейсы по вывозу мигрантов из Белоруссии на Ближний Восток. Спустя пару дней премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава готова выделить на это средства. 
По словам политика, его страна готова к сотрудничеству, если Батька проявит "добрую волю". Как только Польша увидит соответствующий сигнал от президента Белоруссии, то начнет сотрудничать. Моравецкий отметил, что этот вопрос нужно решать совместно, но Варшава готова действовать быстро и самостоятельно. 
Впрочем, в разговоре с журналистами агентства dpa, премьер Польши добавил, что ЕС также должен приложить руку к разрешению хаоса на границе с РБ. Ведь беженцы не хотят оставаться на польской территории, а стремятся попасть в ФРГ и Нидерланды. Однако Польша не хочет ждать ЕС.
Также Моравецкий подчеркнул, что на границе сейчас находится 15 тыс. солдат, которые тщательно охраняют рубежи страны. Дополнительная помощь от европейцев Варшаве не требуется. 
В этом же интервью глава правительства Польши раскритиковал и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель за звонок Лукашенко. 

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