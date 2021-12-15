Польша снова угрожает Евросоюзу

Польский министр предупредил: Варшава приостановит отчисления в бюджет ЕС

Польское правительство отметилось новым скандальным заявлением – на этот раз министр юстиции Польши Збигнев Зёбро предположил, что Польше пора идти в наступление на Евросоюз.

По его словам, Брюссель незаконно отказывается финансировать Польшу из общего бюджета. Однако в этот бюджет поступают и польские отчисления, напомнил министр. По его мнению, будет справедливо, если Варшава в ответ на давление по вопросу верховенства права и лишения европейского финансирования не только прекратит платить членские взносы Евросоюзу, но и начнёт накладывать вето на все решения, которые принимаются в Брюсселе.

«Польша должна ответить на шантаж ЕС, наложив вето на все решения, которые требуют единогласного одобрения со стороны Евросоюза. Польша должна также пересмотреть свои обязательства перед ЕС в отношении климата и энергетической политики, которые приводят к резкому повышению стоимости электроэнергии. Если этот спор наберёт новые обороты, я потребую, чтобы Польша приостановила свои выплаты ЕС. Это будет оправданно, учитывая, что Евросоюз незаконно отказывает нам в средствах из общего бюджета, в который мы также вкладываемся»,

– заявил глава Минюста Польши в интервью, опубликованном в воскресном номере газеты Financial Times.

Кроме того, польский министр обвинил Европейскую комиссию в том, что она ставит перед Варшавой невыполнимые условия, поскольку настоящая цель у Брюсселя – не добиться верховенства европейских законов над польскими, а просто сменить правительство в этой стране, отметил Збигнев Зёбро.

Ведь отмена финансирования Польши – это и есть сигнал полякам: или вы поддерживаете это правительство и остаётесь без денег Евросоюза, или же вы сами решаете вопрос со сменой правительства, и тогда финансирование страны будет продолжаться, пояснил министр. Что же касается заботы Брюсселя о верховенстве европейских законов, то это лишь предлог, уверен глава Минюста.

«Евросоюз вообще проводит агрессивную политику. Предполагается, что жестокий экономический шантаж заставит Польшу согласиться с тем, чтобы ЕС был переформатирован в федеральное государство, которое официально управляется из Брюсселя, но на практике – из Берлина»,

– добавил он.

Напомним, Польша в последнее время резко критикует Германию, обвиняя её в том, что все решения по Евросоюзу принимаются в Берлине, а не в Брюсселе. Польшу в этом вопросе поддерживает и Венгрия, которая также находится в оппозиции официальному Брюсселю. Кроме того, в октябре Конституционный суд Польши признал приоритет польских законов над европейскими, с чем не могут согласиться в Евросоюзе и за что Варшаву угрожают лишить финансирования. Цена угрозы – около €58 млрд, столько Польша должна получить из Фонда восстановления ЕС.

Однако эксперт по правовым вопросам Института демократии Центральноевропейского университета Петра Бард уверена – все угрозы польских политиков и чиновников по поводу отказа перечислять взносы в общеевропейский бюджет нельзя воспринимать всерьёз. Реальной является лишь угроза наложить вето на все принимаемые в Брюсселе решения, что действительно нанесёт работе Евросоюза большой ущерб, считает эксперт.