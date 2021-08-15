Польша снова погрязла в скандале с Холокостом: Израиль отзывает посла

Очередной скандал спровоцировали польские власти, подписав закон, ограничивающий права жертв Холокоста на отнятое у них во время Второй мировой имущество. Израиль заявил о "бессрочном" отзыве своего посла.

После подписания президентом Польши Анджеем Дудой новых указов, ограничивающих права уцелевших жертв Холокоста на реституцию отнятого у них имущества, Израиль пригрозил разрывом дипломатических отношений. Поверенный в делах Израиля в Варшаве получил распоряжение вернуться домой - якобы для "бессрочных" консультаций. Не приедет в Польшу и новый посол еврейского государства: он как раз должен был вскоре вылететь в Варшаву, но теперь не поедет.

Инициатором отзыва дипломатов стал министр иностранных дел Израиля Яир Лапид.

Согласно новым поправкам, утверждённым польским парламентом, спустя 30 лет после вынесения административного решения о праве собственности оспорить его будет невозможно.

Между тем власти Польши уже отреагировали на демарш израильских властей: польский МИД заявил о симметричных мерах. В заявлении дипломатического ведомства говорится, что действия еврейского государства "наносят серьёзный ущерб отношениям между двумя странами". Решение Израиля об отзыве посла в Варшаве сочли "необоснованным" и пообещали принять "соответствующие меры".