Польша снова отправила "зелёных человечков Путина" в Белоруссию

Польская пресса второй день продолжает стращать своих читателей тем, что в Белоруссию отправлены "зелёные человечки Путина". Данный фейк был разоблачён ещё в начале прошлой недели, но польские СМИ это нисколько не смущает.

Первым фейк о российских силовиках в Белоруссии вбросил польский Telegram-канал NEXTA. Он распространил видео, на котором якобы российский спецназ разгоняет протестующих. Правда потом выяснилось, что на видео, как раз-таки спецназ Белоруссии.

Потом было много спекуляций на тему, что в Минск прибыли два спецборта ВКС России. Однако и тут вышла промашка. Выяснилось, что под Минском находится единственный в мире завод, где чинят двигатели Ту-134, поэтому появление этих самолётов над столицей Белоруссии - вполне обычное дело.

Тем не менее все эти факты нисколько не смущают СМИ Польши. Они бодро рапортуют, что в Белоруссию уже отправлены "зелёне людзики".

Фото: скриншот Telegram-канала "КОРНИЛОВ"