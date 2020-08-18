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Польша снова отправила "зелёных человечков Путина" в Белоруссию
18 августа 2020, 08:40 • 234 • Политика
Польские СМИ уже второй день пишут про "зелёных человечков Путина" в Белоруссии, хотя этот фейк был разоблачён ещё на прошлой неделе.
Польская пресса второй день продолжает стращать своих читателей тем, что в Белоруссию отправлены "зелёные человечки Путина". Данный фейк был разоблачён ещё в начале прошлой недели, но польские СМИ это нисколько не смущает.
Первым фейк о российских силовиках в Белоруссии вбросил польский Telegram-канал NEXTA. Он распространил видео, на котором якобы российский спецназ разгоняет протестующих. Правда потом выяснилось, что на видео, как раз-таки спецназ Белоруссии.
Потом было много спекуляций на тему, что в Минск прибыли два спецборта ВКС России. Однако и тут вышла промашка. Выяснилось, что под Минском находится единственный в мире завод, где чинят двигатели Ту-134, поэтому появление этих самолётов над столицей Белоруссии - вполне обычное дело.
Тем не менее все эти факты нисколько не смущают СМИ Польши. Они бодро рапортуют, что в Белоруссию уже отправлены "зелёне людзики".
Фото: скриншот Telegram-канала "КОРНИЛОВ"
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