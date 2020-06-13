Польша случайно оккупировала часть Чехии

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Варшава назвала этот инцидент недоразумением

Польские военные в мае этого года нечаянно "захватили" небольшую территорию Чехии. Сейчас же представители польской стороны решили оправдаться за эту оплошность.

Поляки охраняли границу с соседним государством, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса, около пограничного города Пельгржимов. Однако в конце весны военные Польши случайно попали на чешскую территорию и преградили тем самым путь для местных жителей к церкви.

Как объяснили в Варшаве телеканалу CNN, установка патруля на границе "стала недоразумением". Польские военные не планировали это действие, а свою ошибку быстро исправили, в том числе с помощью чешской стороны. При этом правительство Чехии до сих пор ждет официального разъяснения действий военных со стороны Польши.