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Польша следует конъюнктуре: Москва осудила пересмотр истории

17 января 2020, 23:09  •  68 • Война
Варшава обвиняет СССР в захватнической политике для того, чтобы следовать конъюнктуре на международной арене – так посол России в Польше Сергей Андреев ответил на слова замглавы польского МИД Павла Яблоньского о «коммунистическом пленении».
Дискурс возобновился в пятницу, 17 января, после публикации архивных документов Минобороны РФ, рассекреченных к 75-летию освобождения Варшавы советскими войсками, передает РИА «Новости».
«Проблема заключается в том, что в рамках так называемой исторической политики факты истории трактуются, подпираются [Польшей] так, чтобы доказывать определенные исторические постулаты, которые собственно с историей зачастую не имеют никакой связи. Подгоняются под обоснование нынешних политических задач и целей», — указал российский дипломат.
Яблоньский на брифинге, посвященном годовщине ареста сотрудниками НКВД в январе 1945 года предпринимателя и дипломата Рауля Валленберга, заявил, что Москва пытается «переписать историю».
«Это не было освобождением, это принесло новое коммунистическое рабство. И мы должны помнить это. Разумеется, уважая отдельных [советских] военнослужащих», — сказал представитель польского внешнеполитического ведомства.
На вопрос журналистов о рассекреченных документах, в которых указывается, что поляки убивали евреев и украинцев в Варшаве, Яблоньский заявил о «попытке обмануть историю» и пообещал «противостоять Москве в этом вопросе», передает портал Polska Agencja Prasowa.
Ранее Минобороны РФ рассекретило ряд архивных документов, имеющих отношение к освобождению Варшавы от немецкой оккупации советскими войсками в рамках Варшавско-Познанской наступательной операции 14-17 января 1945 года.
Сканы бумаг опубликованы на официальном сайте ведомства в специальной тематической рубрике под названием «Варшава в огне». В представленных для ознакомления документах также содержится информация о Варшавском восстании, действиях частей Красной армии в польской столице, творимых немцами зверствах.
В частности, в донесении начальнику Политуправления 1-го Украинского фронта от 1 августа 1944 года рассказывалось о встрече на территории Польши частей армии, настроениях польского населения и проводимой с ним работе.
«В населенных пунктах навстречу нашим передовым частям выходят на улицы почти все жители. Они радостными возгласами приветствуют наших бойцов и офицеров, выносят им воду и молоко, угощают ягодами, преподносят цветы и горячо выражают благодарность за освобождение от немецкого ига, под которым они находились почти пять лет», — писал начальник политического отдела 60-й армии генерал-майор Константин Исаев.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ назвал экс-посла Польши в Германии Юзефа Липского «сволочью и антисемитской свиньей».
Российский лидер указал, что дипломат разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями.
«Гитлер сказал послу Польши в Германии, что у него есть идея выслать евреев в Африку, в колонии. Представляете, 1938-й год. На вымирание, на уничтожение.
На что польский посол ему ответил (а потом это записал в докладной министру иностранных дел Польши господину [Юзефу] Беку): «Если фюрер это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь. Свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — пояснил Путин.
Глава российской Федерации еврейских общин (ФЕОР) Александр Борода оценил слова Путина. По его словам, вся община восприняла заявление Путина, как искреннее и человечное. Федерация выразила глубокую признательность за такой эмоциональный отклик главы государства.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что солидарен с Путиным. Депутат добавил, что потомки таких послов «выкорчевывают могилы красноармейцев» и фальсифицируют историю.
В Москве на Поклонной горе планируется салют в честь годовщины освобождения Варшавы, которое произошло 17 января 1945 года в ходе Варшавско-Познанской операции, приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Западного военного округа.
Салют организуется силами отдельного гвардейского салютного дивизиона им. маршала артиллерии Владимира Михалкина.
«В небо Москвы будут выпущены фейерверочные изделия более 50 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров», — указали военные.
При этом сама Польша уже заявила, что никак не будет отмечать данное событие – в Варшаве пройдут два небольших памятных мероприятия, организованные частными лицами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение в связи с таким поведением Варшавы.
«Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье», — указала дипломат.
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что Варшава не в первый раз пытается принципиальным образом переписать историю.

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