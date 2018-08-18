Черчилль: «Если бы не подвиги и жертвы России, Польша была бы приговорена немцами к полному истреблению»

В Варшаве собираются демонтировать памятник благодарности Красной армии в Скарышевском парке и отправить его на склад в Музей холодной войны Польского института национальной памяти в Щецине.

В Щецине и Варшаве за последний год разобрали несколько памятников советским солдатам, освободившим Польшу от немецко-фашистской оккупации. В январе 2018 г. демонтировали монумент Памяти тех, кто сражался за Щецин. Железные элементы памятника поляки сдали на металлолом. При этом русскоязычные версии польских СМИ специально искажали название монумента, называя его «Памяти тех, кто завоевал Щецин» и выдавая освобождение города советскими войсками за его оккупацию.

В марте 2018 г. в Подкарпатском воеводстве демонтировали памятник генерала Войска Польского Кароля Сверчевского, убитого украинскими националистами в 1947 г. Вина генерал в том, что он был сторонником дружбы Польши и СССР.

29 марта сего года уничтожили памятник благодарности Красной армии в Дубичи-Церкевне. В том же месяце разобрали памятник членам Польской рабочей партии, выступавшей во Вторую мировую за сотрудничество с Советским Союзом.

Польский философ проф. Бронислав Лаговский, характеризуя польскую историческую политику, сказал: «Под националистические лозунги родилась галлюцинация, будто в результате войны Польша оказалась под второй оккупацией». И напомнил слова Уинстона Черчилля: «Если бы не чрезвычайные подвиги и жертвы России, Польша была бы приговорена немцами к полному истреблению».

От поляков теперь требуют забыть об этом. Социальная память польского народа уничтожается шаг за шагом.