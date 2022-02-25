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Польша рискует лишиться русского неба после заявления Моравецкого
25 февраля 2022, 17:15 • 500 • Политика
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил подготовить постановление кабмина о закрытии воздушного пространства страны для российских авиакомпаний.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отдал поручение о подготовке постановления кабмина о закрытии воздушного пространства для авиакомпаний из России. Сообщение Моравецкий оставил в Twiter:
Поручил подготовить постановление кабмина, которое приведет к закрытию воздушного пространства для российских авиакомпаний.
Пока пассажирские рейсы движутся по маршруту Варшава - Москва несколько раз в день. Этот маршрут отдан как "Аэрофлоту", так и польской компании - LOT. Выходит, что Польша рискует и сама остаться без русского неба, как это случилось ранее с Великобританией.
Напомним, Лондон согласовал запрет для пролёта самолётов авиакомпании "Аэрофлот". После чего и Росавиация сообщила, что движение английских судов будет закрыто. Ограничения были приняты после начала спецоперации России на Украине. Ни одна из стран Запада не согласилась помогать Украине военным путём, о чём ранее сообщил президент Владимир Зеленский, добавив, что и иная поддержка оказывается слишком медленно.
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