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Польша решила жить без русского газа. Эксперт дал однозначную оценку: "Будет как с Украиной"

17 сентября 2021, 05:50  •  125 • Политика
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Пётр Наимский заявил, что его страна решила жить без русского газа. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов дал однозначную оценку такому шагу. "Будет как с Украиной", - заявил он.
Контракт с "Газпромом" у Польши заканчивается в следующем году. Власти этой страны решили не продлевать соглашение и не подписывать новое. Пётр Наимский заявил, что с 1 октября 2022 года Варшава переходит на использование трубопровода Baltic Pipe. Он отметил, что это позволит Польше "не попасть в зависимость от России" по вопросу газовых поставок.
Согласно действующему контракту сейчас "Газпром" продаёт Варшаве до 10 миллиардов кубометров газа ежегодно.
По мнению Сергея Правосудова, данное решение приведёт к тому, что будет как с Украиной. Киев тоже не покупает газ в России. Он организует поставки через европейских трейдеров. Однако они торгуют всё тем же самым русским газом.
Украина оформляет газ как будто он идёт с европейского рынка, хотя забирает его по факту из трубы, которая идёт из России через территорию Незалежной.
Аналогичная история будет и с Польшей, уверен эксперт. Уже сейчас определённый объём голубого топлива приобретается у Германии, но откачивается из трубы, которая идёт через польскую территорию.
"Решение Польши не экономическое, а политическое. Как и в истории с Украиной", - подчеркнул Правосудов в эфире радио Sputnik.
Ранее издание Financial Times опубликовало очередную статью, посвящённую дефициту газа в хранилищах Европы. Красной нитью в ней проходит мысль о том, что "Северный поток - 2" является инструментом давления Москвы. Читатели полностью оправдали Россию. "Кремль сложно винить", - пишут люди. Впрочем, иное мнение тоже было высказано.

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