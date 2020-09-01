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Польша решила проверить Россию на знание истории Второй мировой войны

01 сентября 2020, 19:15  •  91 • Политика
Фото: Ирина Полина/ТАСС
Трактовки событий у стран очень сильно отличаются
МИД Польши выступил с провокационным предложением к России. Дипломаты запустили викторину, благодаря которой решили проверить другие страны на "знание" событий Второй мировой – для этого ее специально перевели на английский и русский язык.
Вопросы, которые они решили затронуть, касаются, помимо прочего, пакта Молотова-Риббентропа и Ялтинской конференции. В МИД отметили, что призывают пройти тест Эстонию, Латвию, Россию, Великобританию и США. Всего викторина включает 18 вопросов, пишет РИА "Новости".
Варшава решила призвать к подобному испытанию 1 сентября – сразу же после того, как Владимир Путин выступил с открытым уроком истории, часть которого затрагивала события Второй мировой.
Напомним, Польша и Россия кардинально не сходятся в своей трактовке истории по данному вопросу. К примеру, Варшава заявляет, что лишь СССР и нацистская Германия положили начало Второй мировой. Путин во вторник напомнил, что благодаря Советскому Союзу удалось "переломить хребет нацисткой военной машине", а вина за начало войны лежит на плечах Германии, которая выступила главным агрессором.
Российский лидер отметил, что правительства других стран подталкивали Германию к конфликту с СССР, всячески освобождая дорогу и жертвуя другими государствами – "даже Польшей".

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