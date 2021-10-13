Польша решила отгородиться от Белоруссии стеной

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Станы Евросоюза обвиняют Лукашенко в переброске нелегалов через границу

Нарастающий миграционный кризис заставил Польшу пойти на радикальные меры. Варшава несколько раз дала четко понять, что считает Минск ответственным за переброску нелегалов из азиатских стран через госграницу с Евросоюзом. Теперь Польша намерена построить стену на линии соприкосновения с Белоруссией.

Кабинет министров уже согласовал соответствующий проект. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский. Министр внутренних дел написал в своем твиттер-аккаунте, что пограничная система защиты будет представлять из себя высокий, прочный барьер с комплексом мониторинга для фиксации передвижений. Строительство начнется, когда парламент республики одобрит законопроект правительства.

Напомним, что ранее аналогичное решение приняла Литва. Ее пограничная служба несколько раз задерживала мигрантов на линии соприкосновения с Белоруссией. Примечательно, что в Евросоюзе считают, что таким образом президент РБ Александр Лукашенко пытается оказать давление на ЕС с целью отмены санкций.

Нарушения на госгранице фиксирует также Латвия. Кроме того, на миграционный кризис обратили внимание власти Германии. В ФРГ проверяют причастность Лукашенко к переброске нелегалов, которые через территорию прибалтийских государств пытаются проникнуть в другие страны Евросоюза.