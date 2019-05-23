Польша репетирует осенние выборы в Сейм

Избирательная кампания, напоминавшая «мыльный» телесериал, завершена

В 28 странах Евросоюза начались выборы в Европарламент, проходящие с 23 по 26 мая. У Польши среди стран Восточной и Центральной Европы самое крупное представительство в этом органе – 52 мандата. Избирательная кампания в стране длилась несколько месяцев и чем-то напоминала «мыльный» телесериал. Лех Валенса в интервью шведской газете «Афтонбладет» даже сказал, что растерян и не знает за кого голосовать.

Предвыборные столкновения кандидатов разворачивались колоритно. За места в Европарламенте боролись, прежде всего, правящая партия «Право и справедливость» (ПиС) во главе с Ярославом Качиньским и «Европейская коалиция» (на основе «Гражданской платформы») с Гжегожем Схетыной. Качиньский клялся, что Речь Посполитая заживёт так же сыто и богато, как Германия, а Схетына грозил создать следственную комиссию, которая привлечёт Качиньского к ответственности за многочисленные нарушения конституции.

Ярослав Качинский (второй слева) агитирует в Люблине. Фото: kurierlubelski.pl

Гжегож Схетына заверяет, что Польша станет примером для Европы. Фото: pb.pl

Один из кандидатов от «Европейской коалиции» Влодзимеж Цимошевич, возглавлявший правительство, избиравшийся маршалом и вице-маршалом Сейма, пугал своих избирателей очень своеобразно: если, говорит он, победит партия Качиньского, Польша превратится в Белоруссию или Россию.

А 19 апреля, когда католики отмечали Страстную пятницу, в Подкарпатском воеводстве сожгли чучело Иуды Искариота. Это местная традиция, но чучело было изготовлено так, что напоминало ортодоксального еврея. Акция вызвала скандальный резонанс.

Даже скандалы, не имевшие отношения к выборам, воспринимались как «предвыборные». В галерее искусств Национального музея в Варшаве выставили творение художницы Лях-Ляхович с изображением девушки, которая с двусмысленным сладострастием заглатывает банан. Дирекция распорядилась картину убрать, на что либеральная общественность ответила массовым флешмобом в социальных сетях. Сотни людей стали публиковать в соцсетях фото и видео, на которых они давятся бананами, в итоге скандальную картину вернули в экспозицию.

В начале мая яблоком раздора стало выступление либерального журналиста Лешека Яжджевского. «Католическая церковь в Польше, обремененная… педофилами, одержимая борьбой за деньги и влияние, утратила моральный мандат на то, чтобы являться совестью нации», – заявил Яжджевский. У католиков это вызвало бурю негодования. Качиньский ответил журналисту с пафосом: «Кто поднимает руку на церковь и хочет ее уничтожить, тот поднимает руку на Польшу».

Ещё сильнее Польшу разрывали скандалы, связанные с ЛГБТ. На Пасху в один из костёлов Плоцка пришли двое гей-активистов с радужными флагами. Их выгнали, но через несколько дней рядом с храмом появились изображения чудотворной Ченстоховской иконы Божией Матери, изуродованные символикой ЛГБТ; часть святотатственных картинок была расклеена на мусорных баках и биотуалетах. Ченстоховская икона – главная святыня Польши, написанная по преданию евангелистом Лукой, почитаемая и католиками, и православными. Святотатство в Плоцке вызвало взрыв возмущения. У автора кощунственных изображений Эльжбеты Подлесной полиция провела обыск, хулиганку обвинили в осквернении чувств верующих, но дама заявила, что её преследуют незаконно. Либеральные СМИ поддержали «художницу», а польский «Ньюсуик» написал, что никакого надругательства не было: мол, расклеенные картинки – это искусство.

В начале избирательной кампании по выборам в Европарламент Качиньский назвал движение за права ЛГБТ угрозой государству. А полякам-католикам угроза видна невооружённым глазом: в польскую политику сейчас проталкивают партию, возглавляемую открытым гомосексуалистом Робертом Бедронем. Он уже побывал депутатом Сейма, работал мэром города Слупск. Перед выборами 43-летний политик-педераст раскатывал по стране, раздавал на улицах булочки, жеманничал, разговаривал писклявым голоском и обещал распустить все «устаревшие структуры» – Управление социального обеспечения, Польский национальный фонд и Институт национальной памяти.

Роберт Бедронь (в центре) угощает жителей Познани. Фото: poznan.wyborcza.pl

Партию Бедроня «Весна» тянут наверх – в большинстве соцопросов ей отводятт место сразу после ПиС и «Европейской коалиции». Есть основания считать, что за Бедронем стоит Сорос; во всяком случае, «Газета выборча», одно из самых влиятельных польских изданий, которое связывают с американским миллиардером, активно агитировала за Бедроня.

А ещё кампания по выборам в Европарламент была отмечена борьбой с «агентами Путина». На роль «пятой колонны» Кремля назначили конфедерацию «КОРВИН Браун Лирой Народовцы», возникшую в конце 2018 года в результате объединения небольших евроскептических партий правого толка, ратующих за выход Польши из ЕС. Хотя такие настроения в стране не очень популярны: по недавним опросам, 91% поляков поддерживают членство страны в Евросоюзе. И СМИ, ориентированные на партию Качиньского, вели энергичную кампанию против «КОРВИН Браун Лирой Народовцы». Двух лидеров этой конфедерации – Януша Корвина-Микке и Гжегожа Брауна – записали в пророссийские политики. В Польше это «чёрная метка». Кажется бредом, но недавно главный редактор «Газеты Польской» Томаш Сакевич заявил, что конфедерация Корвина-Микке собрала… «бывших офицеров и солдат Красной армии». Травят конфедерацию «КОРВИН Браун Лирой Народовцы» и телеканалы, контролируемые ПиС. Несмотря на это, у сторонников Корвина-Микке, по некоторым опросам, есть неплохие шансы преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Европарламент.

Активисты конфедерации Януша Корвина-Микке. Фото: wiadomosci.onet.pl

Впрочем, другие рейтинги предрекли этому объединению полный провал на выборах. Большой разброс данных социологических служб – ещё одна особенность завершившейся избирательной кампании. Например, 10 мая Институт общественных исследований сообщил, что впервые за последнее время «Европейская коалиция» опередила партию «Право и справедливость», но прошло всего три дня, и Институт рыночных и социальных исследований заявил, что ПиС уверенно лидирует.

Для Польши выборы в Европарламент – это ещё и репетиция выборов в Сейм, назначенных на осень. В случае проигрыша партии Качиньского во внутренней политике могут быть изменения, но курс на международной арене останется прежним. Речь Посполитая будет и дальше участвовать в укреплении восточного фланга НАТО и «сдерживании» России.