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Польша раскрыла страхи НАТО из-за "Северного потока - 2"

07 октября 2021, 23:15  •  76 • Политика
В Польше рассказали об опасениях НАТО из-за "Северного потока - 2". "Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря", - заявил руководитель польской спецслужбы.
В НАТО боятся, что Россия увеличит своё присутствие в Балтийском море для защиты газопровода "Северный поток - 2". В этом признался глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох после заседания глав спецслужб стран альянса.
Он отметил, что на встрече обсуждался вопрос безопасности в акватории Балтийского моря в контексте завершения строительства "Северного потока - 2". Компания-оператор газопровода Nord Stream 2 AG объявила, что одна из веток "Северного потока - 2" может быть запущена в уже самое ближайшее время.
Это критичная инфраструктура, дающая подтекст для увеличения военного присутствия России в бассейне Балтийского моря, что представляет собой головную боль не только для нас, но и для всех стран вокруг - Швеции, Финляндии, стран Балтии,
- заявил руководитель польской спецслужбы.
Напомним, что Польша наравне с Украиной и США отчаянно боролась против строительства русского газопровода. Однако несмотря на все усилия, "Северный поток - 2" был достроен и теперь готов к запуску.

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