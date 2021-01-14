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Польша раскрыла маневры Германии в пользу "Северного потока-2"

14 января 2021, 10:45  •  106 • Политика
Фото: Jens Büttner/ZB/www.globallookpress.com
Берлин обвинили действиях против европейских партнеров
Германия пытается любыми путями достроить российский газопровод "Северный поток-2", невзирая на то, что это наносит вред другим членам Евросоюза. Об этом заявил замминистра государственных активов Польши Мацей Малецкий (Maciej Małecki).
Ранее национальный парламент земли Мекленбург – Передняя Померания поддержал создание Фонда защиты климата. Но, как заметили в Польше, эта организация сможет заниматься не только общими экологическими вопросами, но и поддерживать разные проекты вполне конкретными шагами. В частности, через него можно будет закупать оборудование для строительства "Северного потока-2".
По мнению поляков, таким хитрым путем немцы хотят обойти запрет США иностранным компаниям участвовать в реализации проекта газопровода.
"Попытка использовать инструменты для завершения "Северного потока – 2" обходным путем, попытка избежать санкций США – это атака на энергетическое сообщество",
– заявил Малецкий. По его словам, Германия нарушила евросолидарность, открыто выступив против стран Центральной и Восточной Европы, которым российский газопровод несет вред, передает Radio Maryja.
Ранее в США приняли дополнительный пакет санкций против экспортных трубопроводов из России. В результате некоторые европейские компании выходят из проекта. Однако в Москве заявляют, что "Северный поток-2" будет достроен.
При этом эксперты указывают, что новый газопровод из РФ в ФРГ грозит потерями двум странам, но Польши в их числе нет.

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