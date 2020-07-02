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Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор

02 июля 2020, 03:00  •  69 • Политика
Польша обрекла на гибель 100 военных лётчиков, разорвав отношения с Россией. Польские пилоты 7 лет летали на истребителях с неисправной системой катапультирования, потому что Варшава прекратила военно-техническое сотрудничество с Москвой.
Порядка 100 военных лётчиков Польши 7 лет находились на краю гибели из-за того, что власти страны испортили отношения с Россией. К такому выводу пришло польское издание Onet.pl, узнав об истинных причинах авиакатастрофы МиГ-29 ВВС Польши.
Речь идёт о происшествии, случившемся в 2018 году. Пилот МиГ-29 капитан Кшиштоф Собаньский погиб при попытке катапультироваться из неисправного самолёта. Парашют лётчика не раскрылся после катапультирования.
Польское издание выяснило, что причиной трагедии стало неисправное кресло для катапультирования. Однако ужас ситуации состоит в том, что данный дефект имеется у всех истребителей МиГ-29, доставшихся Польше от СССР.
Около ста пилотов по незнанию летали на неисправных креслах в течение семи лет. Почти у всех у них была ситуация, в которой они планировали катапультирование, - сообщает Onet.pl.
Причём именно Польша целиком и полностью виновата в наличии данного дефекта. Власти страны планомерно ухудшали отношения с Россией, в результате чего военно-техническое сотрудничество между двумя государствами сошло на нет. В результате польским заводам пришлось осуществлять ремонт советской техники без помощи и поддержки российских специалистов.
Итогом этого стало то, что при модификации кресла для катапультирования так называемое срезное кольцо было выполнено из материала, который в три раза прочнее, чем рекомендовано. Во время катапультирования специальный заряд взрывает кольцо, и происходит раскрытие парашюта. Однако из-за высокой прочности кольцо перестало размыкаться, что и стало причиной трагедии 2018 года, пишет польское издание.

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