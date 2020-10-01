Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на в...
Парализованного выпускника Академии ФСБ похитили, чтобы отдать Украине. Тот спас...
"Вот нам и доказательство": Политолог объяснил тайный визит Меркель к ...
«Реальный геноцид»: с 1 ноября на Украине дорожает на 45% газ, на 86% электроэне...
Главная / Политика

Польша пытается подзаработать на питании солдат НАТО - эксперт

01 октября 2020, 11:30  •  34 • Политика
Развивая военное сотрудничество с США, Польша пытается подзаработать на питании солдат НАТО, а также заполучить дополнительные аргументы в спорах с ЕС.
Польша и Соединённые Штаты подписали договор об усиленном военном сотрудничестве, в рамках которого к границе России перебросят дополнительную тысячу солдат. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал главред информагентства Baltnews Андрей Стариков.
Он напомнил, что Варшава участвует в работе системы ПРО НАТО, размещённой на территории Европы. Так, недалеко от российской границы базируются американские системы Aegis Ashore, которые можно переоборудовать под ядерные боеголовки.
Это делает Польшу потенциальной целью для российских военных. Но даже понимая угрозу, поляки не хотят отказываться от сотрудничества с Вашингтоном в обмен на политические бонусы.
"Они пытаются застолбить за собой статус американского форпоста в Восточной Европе: быть проводником внешнеполитических интересов США и сочувствовать в их военной активности", - пояснил он.
Поддержка США также является козырем поляков в диалоге с Брюсселем, который нельзя назвать гладким. Но оплачивается военный банкет из бюджета НАТО, что стало бизнесом для Варшавы.
"Размещение военной инфраструктуры - это так или иначе дополнительные рабочие места обсуживающего персонала. Те же подряды на строительство, на питание, одевание военных НАТО", - добавил Стариков.
Как заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Хёрдт, США пообещали сделать Польшу хабом для СПГ. Именно с этим политик связывает агрессивную антироссийскую риторику поляков, направленную против проекта "Северный поток - 2".
Польша хочет стать главным европейским центром по распределению газа. Что касается политического кризиса в Белоруссии, то Варшава в нём напрямую не участвует, но спекулирует на данную тему, пишет РИА ФАН.
"Это в интересах Польши, чтобы соседнее государство ослабло", - поведал Хёрдт.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начал давить на Берлин, призывая немцев выйти из проекта "Северный поток - 2", который якобы имеет дестабилизирующий эффект для Европы. При этом Варшава предлагает заменить российский газопровод своим недостроенным Baltic Pipe.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



34
Источник
Похожие новости
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 03:15
Лаврова не услышали? Азербайджан нанёс массированный удар по Карабаху
01 октября 2020, 01:25
"Спрятались за спину союзников": Россия призвала защитников Навального прекратить подтасовку фактов
01 октября 2020, 03:15
"Необходимо принять меры": МИД России предупредил о переброске боевиков в Карабах
01 октября 2020, 09:40
Карабах и Белоруссия: зачем Макрон звонил Путину
01 октября 2020, 09:40
Война в Карабахе перекинется на Россию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2020, 03:00
Кого Путин лично рассматривает в преемники? В эфире у Гордона всплыло новое имя
28 сентября 2020, 00:05
Белорусские оппозиционеры готовы создать МИД за рубежом. От России они ждут гарантий
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
30 сентября 2020, 02:30
Пашинян - человек Сороса, а Алиев - Ротшильда? "Сорок Сороков" вскрыло закулисье Баку
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
30 сентября 2020, 05:15
ВВС США решились на "атаку" "российской занозы во фланге НАТО"
28 сентября 2020, 16:35
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.