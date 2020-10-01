Польша пытается подзаработать на питании солдат НАТО - эксперт

Польша и Соединённые Штаты подписали договор об усиленном военном сотрудничестве, в рамках которого к границе России перебросят дополнительную тысячу солдат. Ситуацию в интервью изданию "ПолитЭксперт" прокомментировал главред информагентства Baltnews Андрей Стариков.

Он напомнил, что Варшава участвует в работе системы ПРО НАТО, размещённой на территории Европы. Так, недалеко от российской границы базируются американские системы Aegis Ashore, которые можно переоборудовать под ядерные боеголовки.

Это делает Польшу потенциальной целью для российских военных. Но даже понимая угрозу, поляки не хотят отказываться от сотрудничества с Вашингтоном в обмен на политические бонусы.

"Они пытаются застолбить за собой статус американского форпоста в Восточной Европе: быть проводником внешнеполитических интересов США и сочувствовать в их военной активности", - пояснил он.

Поддержка США также является козырем поляков в диалоге с Брюсселем, который нельзя назвать гладким. Но оплачивается военный банкет из бюджета НАТО, что стало бизнесом для Варшавы.

"Размещение военной инфраструктуры - это так или иначе дополнительные рабочие места обсуживающего персонала. Те же подряды на строительство, на питание, одевание военных НАТО", - добавил Стариков.

Как заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Хёрдт, США пообещали сделать Польшу хабом для СПГ. Именно с этим политик связывает агрессивную антироссийскую риторику поляков, направленную против проекта "Северный поток - 2".

Польша хочет стать главным европейским центром по распределению газа. Что касается политического кризиса в Белоруссии, то Варшава в нём напрямую не участвует, но спекулирует на данную тему, пишет РИА ФАН.

"Это в интересах Польши, чтобы соседнее государство ослабло", - поведал Хёрдт.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начал давить на Берлин, призывая немцев выйти из проекта "Северный поток - 2", который якобы имеет дестабилизирующий эффект для Европы. При этом Варшава предлагает заменить российский газопровод своим недостроенным Baltic Pipe.