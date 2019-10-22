Польша пугает Россию и Китай новой торпедой США: Способна потопить эсминец - в теории

Польша пугает Россию и Китай новейшей модификацией американской торпеды Mk 48. Снаряд способен устроить российским и китайским подлодкам "большие проблемы", утверждает польское издание Defence24.

Сообщается, что в США продолжаются работы над усовершенствованием тяжелой торпеды Mk 48. Производство данных снарядов было прекращено ещё несколько лет назад, однако их было выпущено столь огромное количество, что дешевле оказалось их модернизировать, чем создавать новые.

Работы по улучшению торпеды были поручены корпорации Lockheed Martin. Перед ней стоит задача по апгрейду способностей торпеды к поиску цели для атаки и ее выделения на фоне других объектов, подводных и надводных, а также распознаванию приманок и отвлекающих устройств. Кроме того, американские военные хотят, чтобы Mk 48 была защищена от помех, а также чтобы ее было труднее засечь.

В базовом варианте американская тяжелая торпеда способна отправить на дно корабль класса эсминец. По крайней мере это ей удавалось во время полигонных испытаний с использованием списанных военных кораблей.