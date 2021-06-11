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Польша пугает Европу – без НАТО пропадём

11 июня 2021, 01:40  •  24 • Украина
wPolityce: «Без американского присутствия и польской армии о безопасности в ЕС говорить не приходится»
Автор польского интернет-издания, посвящённого проблемам политики, пытается обобщить выводы западных аналитических центров, которые на протяжении длительного времени моделировали различные варианты войны НАТО с Россией. Аналитики не оставили шансов ни Польше, ни странам Балтии в этой гипотетической войне, да и альянс ни в одном варианте не вышел победителем. Но в Варшаве продолжают настаивать: НАТО спасёт всю Европу, если, конечно, Польша поможет. Без сил альянса Европа не способна себя защитить и уже на пятый день войны русские будут стоять на берегах Вислы, пугает wPolityce.
«Ахиллесова пята альянса – это страны Балтии. Из-за своего расположения и размера они представляют собой территорию, которую сложно или даже, как говорят некоторые стратеги, невозможно отстоять в военном плане. Их принимали в НАТО на волне энтузиазма и веры в то, что ничто не угрожает доминированию либерального порядка, который защищают непобедимые силы США. Сегодня уверенность в том, что Америка способна победить в любом конфликте, значительно ослабла после Ирака и Афганистана. Сложно не учитывать также меняющиеся приоритеты Вашингтона, который в обозримом будущем будет уделять всё больше внимания Дальнему Востоку»,
– пишет wPolityce.
Ссылаясь на шведских экспертов из Агентства оборонных исследований, издание отмечает, что война начнётся на территории стран Балтии, и прежде всего Литвы. Оказывается, эксперты Швеции уверены, что в Кремле «мечтают» захватить Прибалтику и сделают это при первом же удобном случае, потратив на всю военную операцию не более трёх месяцев.
Подливают масла в огонь и аналитики британского Международного института стратегических исследований (IISS), которые сделали неутешительный вывод: даже если вся Европа решит встать на защиту стран Балтии, от европейской армии уже через две недели ничего не останется.
Ну а автор статьи Марек Будзиш (Marek Budzisz) не сомневается – защитить себя Европа не в состоянии, ей необходимо 15-20 лет для того, чтобы восстановить боеспособность своей армии, к тому же у стран Евросоюза отсутствует единая система командования вооружёнными силами, что помешает объединить и координировать военные операции. Ну а единственная боеспособная армия в Европе существует в Польше.
«Аналитики шведского Агентства оборонных исследований пишут прямо, что даже самый поверхностный анализ современного состояния вооружённых сил в Европе склоняет сделать вывод, что мысли о каком-то «стратегическом суверенитете» без американцев – это опасные мечты. По мнению экспертов Центра стратегических и бюджетных оценок и Джеймстаунского фонда, о шансах на успех без передового американского присутствия в регионе и привлечения польских вооружённых сил вообще говорить не приходится»,
– уверен автор.
А поэтому чем больше американских военных и американского вооружения будет присутствовать на территории Польши, стран Балтии, да и всей Европе в целом, тем больше уверенности в том, что на Европу никто не нападёт. Потому что если всё же нападёт, то у Марека Будзиша вдруг закралось сомнение, а захотят ли американские солдаты умирать за Варшаву и не решат ли они в самый ответственный момент отправиться домой? Впрочем, эти сомнения не повлияли на вывод: единственная задача, которая стоит сегодня перед Польшей – начать вооружаться уже сегодня, для чего необходимо выделять гораздо больше финансов на содержание армии НАТО. А не то…
Всё это – от западной аналитики до польской истерики – информационная кампания, призванная сопровождать дальнейшее расширение и продвижение НАТО. Никакой другой цели ни у экспертов и их военного моделирования, ни у СМИ, обслуживающих интересы НАТО, просто нет.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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