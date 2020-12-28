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Польша провалила задание США по Белоруссии

28 декабря 2020, 14:30  •  62 • Политика
Фото: Sojka Libor/CTK/www.globallookpress.com
На Западе не учли национальную особенность белорусов
Варшава не смогла выполнить поручение Вашингтона по подрывной деятельности в Белоруссии. На это указал политик Франц Клинцевич.
"Сегодня у Польши большая проблема. По распоряжению Вашингтона, она была основным актором белорусского кейса. Поляки не справились",
– высказался Клинцевич в разговоре с РИА ФАН. Он отметил, что Польша не один год готовила развал Белоруссии, активно привлекая к себе молодежь из соседней республики скидками на обучение. Там молодых белорусов "обрабатывали" и готовили к организации беспорядков.
Но план не удался. Так же, как не удалось переманить к себе на службу военных и дипломатов Белоруссии. На Западе не учли национальную особенность жителей этой республики: в подавляющем большинстве они – настоящие патриоты. Поэтому у Польши и не получилось сделать из Белоруссии как из Украины "вторую анти-Россию", пояснил Клинцевич.
Накануне стало известно, что польские спецслужбы пытались завербовать белорусского дипломата и кадрового офицера. По данным РИА "Новости", в Варшаве признали эти случаи.
Ранее президент РБ Александр Лукашенко назвал Польшу "бессовестным соседом".

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