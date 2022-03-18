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Польша просит НАТО прислать на Украину «миротворческую миссию»

18 марта 2022, 15:55  •  101 • Война
В ходе недавнего предполагаемого визита в Киев вице-премьер Польши, лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский выступил с идеей привлечения на Украину миротворческой миссии Североатлантического альянса.
«Эта миссия будет действовать на территории Украины с согласия властей и президента Украины, и эта миссия не будет безоружной. Если Европа думает, что, потеряв Украину, она останется той самой Европой, она ошибается», – рассказал Качиньский.
Руководитель Канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик поспешил завуалировать слова Качиньского: «О вооружённой интервенции никто не говорит. Мы говорим о миротворческой миссии. О войне НАТО с Россией не может быть и речи».
Дворчик отметил, что Варшава стремится вынести обсуждение жилой темы на уровень НАТО, «чтобы на международном уровне предпринять меры, которые остановят боевые действия на Украине».
Польша кровно заинтересована в существовании бандеровско-русофобской Украины как враждебного Русскому миру буфера между Польшей и Россией. Встаёт вопрос: имеет ли Польша право называться антифашистским и демократическим государством, если свою безопасность ставит в зависимость от существования неонацистского по своей идеологии украинского государства?
Варшава надеется, что т. н. «миротворческая миссия» НАТО законсервирует текущую ситуацию и спасёт от поражения режим Зеленского, оставив Киеву возможность возродить со временем военно-экономический потенциал для дальнейших подрывных действий против России.
Именно так поступили миротворцы из стран НАТО в бывшей Югославии. Встав между сербами, бошняками и хорватами, натовцы политически закрепили результаты, достигнутые Западом в ходе бомбардировок сначала Югославии, затем Сербии, превратив Балканы в зону своего геополитического влияния.
Польша боится, что Украина выскользнет из сферы геополитического контроля США и ЕС и присоединится к восточнославянскому союзу России и Белоруссии. Это обезопасит западные рубежи евразийского пространства и ослабит позиции Запада в европейской политике.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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