Польша продолжает войну с собственным прошлым

Законы о «запрете пропаганды коммунизма» уничтожают историческую память

В последние майские выходные внимание польских СМИ было сосредоточено на выборах в Европарламент, но от них не ускользнула и новость из жизни Варшавы, когда депутат городского совета подняла вопрос о судьбе памятника солдатам 1-й армии Войска Польского.

Этот монумент стоит в центре Варшавы более полувека. Фото: warszawa.fotopolska.eu

В годы Второй мировой войны поляки сражались на многих театрах военных действий – в Северной Африке, Италии, в Западной Европе. На восточном фронте были сформированы две армии, и войска одной из них – как раз 1-й – участвовали в штурме Берлина. В годы существования ПНР бойцы польских вооружённых сил, сформированных в СССР, пользовались заслуженным почётом и уважением. В 90-х ситуация изменилась. Сейчас кампания по борьбе с собственным прошлым идёт по всей Польше.

Главный инициатор расправы с собственной историей – партия «Право и справедливость» (ПиС) Ярослава Качиньского. В частности, с идеей убрать памятник 1-й армии из центра Варшавы выступила Ольга Семенюк, представляющая ПиС в городском совете столицы. Свою инициативу она обосновала выкладками Польского института национальной памяти (ПИНП), считающего, что 1-я армия и другие части, созданные в Советском Союзе, лишь маскировались под польские. То есть воевавшие в Италии – настоящие поляки, а участники битвы за Берлин – извините…

Идея Ольги Семенюк пришлась по душе далеко не всем. Так, своё слово сказала куратор Музея скульптуры Агнешка Тарасюк, пообещавшая в случае необходимости встать на защиту монумента. Это один из эпизодов войны памятников, ведущейся сегодня по всей Польше.

Главный удар приходится по всему, что связано с освободительной миссией Красной армии. Это скульптуры, мемориальные таблички, названия улиц, населённых пунктов. В ПНР таких объектов было много, после смены режима их начали понемногу сносить. В 1994 году Россия и Польша подписали соглашение «О захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий», и через три года на свет появился реестр объектов, подлежащих охране со стороны польских властей.

Однако наступил 2014 год, и всё началось заново. После того как кандидат от «Права и справедливости» Анджей Дуда стал президентом Польши, а затем партия выиграла выборы в Сейм и Сенат, парламент принял два законодательных акта о «запрете пропаганды коммунизма»; речь шла об изменении названий улиц, площадей, населённых пунктов. В 2017-м Сейм дополнительно проголосовал за поправку, посвящённую памятникам. 408 депутатов проголосовали за, 15 воздержались, 7 высказались против. Это показатель настроений, преобладающих в польском политическом классе.

Памятника благодарности армии-освободительнице в Варшаве больше нет. Фото: pomnik.art

Имея на руках закон, ПИНП взялся за дело. Наибольший резонанс вызвал демонтаж монумента благодарности Красной армии в Варшаве. Скульптуру разрушили в октябре 2018 г. Российский МИД выразил протест, событие бурно обсуждала общественность, но она не заметила другие акты направляемого государством вандализма. По информации посольства Российской Федерации в Варшаве, на сегодняшний день в Польше уничтожены 100 мемориальных объектов, подпадающих под законы о «запрете пропаганды коммунизма», и 67 из них ликвидированы в течение 2018 года.

Процесс продолжается. Весной в посёлке Сарнице (Великопольское воеводство) снесли памятник советской разведгруппе, установленный в 1969 году. Трое бойцов, действовавших во вражеском тылу, сражались до последнего, а потом подорвали себя вместе с гитлеровцами. Молодые люди принесли себя в жертву ради свободы Польши, а сейчас Польша цинично глумится над ними.

То, что принятые Сеймом законы не касаются кладбищ и других мест захоронений советских воинов, варваров не останавливает: в декабре 2018 года в селе Погожелице (Поморское воеводство) снесли обелиск на братской могиле, где покоятся останки не только советских, но и польских солдат.

В некоторых местах жители и местные власти встают на защиту памятников Красной армии. Так, в Эльблонге (Варминьско-Мазурское воеводство) спасли танк Т-34. Его принял на баланс Музей истории и археологии, в результате «тридцатьчетвёрка» была выведена из-под действия закона о «запрете пропаганды коммунизма». А власти гмины Мендзыжеч в Любушском воеводстве пошли в суд и отстояли право сохранить памятник 44-й танковой бригаде РККА.

Самую широкую известность приобрела история в Жешуве, административном центре Подкарпатского воеводства. Мэрия воспротивилась сносу монумента благодарности Красной армии. Дело дошло до тяжбы, и в середине мая сего года пришла новость: воеводский административный суд в Варшаве принял сторону мэрии Жешува. Правда, ПИНП может подать кассационную жалобу, и точку ставить рано.

Параллельно идёт борьба за памятник Революции в центре Жешува. 1 мая возле него прошла праздничная демонстрация, и то, что монумент до сих пор на своём месте, показывает, насколько неуступчивы городские власти. Их упорство объясняется тем, что Тадеуш Ференц, президент (мэр) города, состоит в Союзе демократических левых сил. В других населённых пунктах тоже возникает сопротивление, но там речь идёт о спорах между ПиС и «Гражданской платформой». Депутаты последней стараются всё делать в пику партии Качиньского.

Одновременно с уничтожением памяти о советских освободителях Польши раздувается культ «проклятых солдат» (ударение на первом слоге), имеющих отношение к подпольной Армии Крайовой. После изгнания гитлеровцев часть её бойцов отказалась переходить к мирной жизни и объявила, что будет сражаться с «новыми оккупантами» – советскими войсками и Войском Польским. В результате ещё несколько лет после победы в Польше шла необъявленная война.

Прославлять «проклятых» стали ещё в годы польской «перестройки», но при режиме ПиС их культ вывели на совершенно новый уровень. Без всякого стеснения возвеличиваются военные преступники. Один из них – майор Зигмунт Шенделярж (псевдоним Лупашко). Летом 1944 года его боевики беспощадно расправились с жителями литовского села Дубинки, не жалея ни женщин, ни детей. В 1951 году Шенделяржа расстреляли по приговору суда. В сегодняшней Польше он возведён в ранг национального героя. Его посмертно наградили высшим военным орденом «Виртути Милитари», в 2016 году присвоили звание подполковника, затем повысили до полковника. Пышное перезахоронение останков Лупашки проходило с участием президента Дуды.

Церемония перезахоронения Шенделяржа (Лупашки). Фото: wprost.pl

В рядах «проклятых» находился и Ромуальд Райс (псевдоним Бурый). В 1946-м он вместе со своими солдатами совершил несколько актов геноцида в отношении белорусского населения. Злодеяния Бурого настолько очевидны, что прославить его, подобно Шенделяржу, почти невозможно, но поляки пытаются. ПИНП выпустил пресс-релиз, в котором заявил: Райс «не действовал с намерением уничтожить белорусскую или православную общину». Из Минска последовал резкий протест. Варшаве пришлось сдать назад и сослаться на «частное мнение историков». Однако попытки реабилитировать Бурого продолжатся.

Кроме воспевания участников антисоветских бандформирований, чудовищно преувеличивается роль польских частей, сражавшихся в Западной Европе, особенно 2-го польского корпуса в Италии, которым командовал генерал Владислав Андерс, чьи бойцы отличились под Монте-Кассино. В мае отмечался 75-летний юбилей тех боёв. Празднование вышло шумным, приторно-пафосным. Анджей Дуда прилетел в Италию, где заявил, что битва под Монте-Кассино послужила для Европы и всего мира уроком, благодаря которому возник Европейский союз.

Анджей Дуда на торжествах в Монте-Кассино. Фото: prezydent.pl

Этот бред поддержали польские СМИ, которые писали , что «сражение под Монте-Кассино столь же грандиозно, как и Сталинградское».