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Польша продолжает спекулировать на гибели Леха Качиньского

11 января 2018, 20:39  •  53 • В мире
Очередная польская комиссия по расследованию причин авиакатастрофы президентского самолёта Ту-154М под Смоленском в 2010 году заявила о теракте на борту лайнера
Авиакатастрофа польского спецборта Ту-154М под Смоленском, унёсшая 10 апреля 2010 года жизнь президента Польши Леха Качиньского и ещё 95 человек, продолжает будоражить СМИ и общественность двух стран. Несмотря на тщательно проведённое Межгосударственной авиационной комиссией (МАК) расследование всех причин произошедшей трагедии, некоторые политические силы в Польше активно продолжают спекулировать на этой болезненной теме.
Почему результаты расследования МАК не устроили польское руководство?
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Несомненно, авиакатастрофа польского президентского Ту-154М изначально была слишком политизирована и давала почву для появления различных конспирологических версий и теорий. В значительной мере это было связано с характером визита Качиньского в российский Смоленск, где он, его супруга и многочисленная польская делегация, состоящая из представителей военного командования, депутатов сейма, представителей духовенства должны были принимать участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-летию расстрела польских офицеров в Катыни. Несмотря на официальное признание российским руководством ответственности своих предшественников за эту трагедию и возведение мемориала погибшим, градус русофобии в польских провластных кругах не снижался. И крушение самолёта Качиньского только способствовало её нарастанию.
Варшава неоднократно пыталась оспорить сделанные международной комиссией выводы о причинах авиакатастрофы, которые указывали на допущенную экипажем в сложных погодных условиях ошибку при заходе на посадку на аэродроме Смоленск-Северный. При этом не исключалась, что ошибка могла возникнуть в результате безответственного вмешательства президента или кого-либо из находившихся на борту высокопоставленных лиц в процесс полёта. На этот момент, кстати, указывал бывший президент Польши Лех Валенса, который в августе 2016 года отметил на своей странице в Facebook, что ответственность за авиакатастрофу лежит на самом покойном Лехе Качиньском и его ныне здравствующем брате Ярославе.
Капитан самолёта всегда спрашивал президента о решении. В том случае всё должно было быть точно так же. Президент не должен был позволять давать команду на взлёт и ни в коем случае не принимать решение о его посадке. Здесь полная ответственность президента. Кто мог подтолкнуть президента к такому безответственному решению, стоило бы выяснить,
— высказал свою точку зрения бывший польский лидер.
Виноваты все равно русские...
Победа в 2015 году на парламентских выборах в Польше партии "Право и справедливость" во главе с братом погибшего президента Ярославом Качиньским способствовала появлению новых гипотез и спекуляций вокруг авиакатастрофы. Так, польская военная прокуратура сначала предъявила обвинения в создании ситуации опасности в воздухе двум российским военнослужащим, входившим в группу управления полётами на аэродроме Смоленск-Северный. В канун 7-й годовщины трагедии, в апреле 2017 года, в причастности к катастрофе были обвинены российские диспетчеры, а также некое "третье лицо". При этом заместитель генерального прокурора Польши Марек Пасенек заявил, что они якобы умышленно спровоцировали падение президентского борта.
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Однако куда более оригинальные выводы были сделаны созданной теперь уже бывшим министром обороны Польши Антонием Мацеревичем подкомиссией по повторному рассмотрению причин авиакатастрофы. Отметим, что объективность этой подкомиссии изначально была под большим вопросом, так как Мацеревич неоднократно делал крайне одиозные и бездоказательные заявления, в которых обвинял в организации авиакатастрофы Россию, её лидера (на тот момент премьер-министра) Владимира Путина и даже... тогдашнего премьер-министра Польши, лидера партии "Гражданская платформа" Дональда Туска.
Бывший министр национальной обороны Антоний Мацеревич возглавил им же созданную комиссию по повторному расследованию причин трагедии 10 апреля 2010 года. Фото:www.globallookpress.com
Комиссия Мацеревича дошла до того, что провела повторную эксгумацию останков Леха Качиньского, его супруги и других погибших (вопреки мнению родственников). При повторном патологоанатомическом исследовании останков ничего нового, что проливало бы свет на ранее неизвестные обстоятельства авиакатастрофы, обнаружено не было. Однако Мацеревич и собранные им "эксперты" на этом не успокоились и продолжали делать вбросы. В конечном итоге 10 января 2018 года некий "международный эксперт в области исследования авиационных происшествий" Фрэнк Тейлор подтвердил ранее уже сделанные Мацеревичем и его компанией выводы о том, что причиной крушения президентской "тушки" стала серия взрывов на борту. Якобы на это указывает характер разрушения левого крыла несчастного самолёта.
Русофобские провокации будут иметь продолжение в преддверии выборов
В России уже отреагировали на очередную польскую мистификацию. Так, в Следственном комитете охарактеризовали её как бездоказательную и несостоятельную. А по мнению первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, целью этой провокации является выполнение политического заказа на ухудшение отношений между Варшавой и Москвой. Политик также призвал польские власти быть последовательными и рассказать наконец, кто и с какой целью мог в Польше заложить в самолёт президента взрывное устройство.
«Версия подтверждения не нашла»: СК заявил об отсутствии доказательств взрыва на борту польского Ту-154
Стоит добавить, что находящаяся на грани абсурда версия о взрыве самолёта Качиньского, по всей видимости, настолько импонирует действующему польскому руководству, что наконец-то отправленному на днях в отставку с поста министра национальной обороны Мацеревичу было поручено возглавить им же созданную комиссию по повторному расследованию причин трагедии 10 апреля 2010 года. Нет сомнений в том, что в ближайшее время нас ждут новые удивительные истории о том, как Россия/Путин/Туск/коммунисты/ рептилоиды (нужное подчеркнуть) взрывали президентский самолёт, специально создавали туман на аэродроме Смоленск-Северный или направляли лазерные лучи в кабину пилотов, дабы непоправимое произошло. Не самый образованный и эмоционально мыслящий электорат с удовольствием это проглотит в преддверии очередных парламентских выборов, которые пройдут в Польше в 2019 году.
По данным проведённого в 2015 году соцопроса, около трети респондентов были уверены или допускали возможность теракта на борту президентского самолёта. 53% опрошенных были уверены в том, что ответственность за авиакатастрофу лежит как на польской, так и на российской стороне, а 19% полностью возлагали вину за случившееся на Россию. Стоит ли говорить о том, что с появлением новых "сенсационных" выводов эти социологические данные претерпят изменения. И отнюдь не в сторону здравого смысла.
Павленко Дмитрий

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