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Польша призвала Европу отказаться от "Северного потока - 2" из-за Навального

14 сентября 2020, 08:50  •  51 • Политика
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
В Варшаве уверены, что с Москвой нельзя вести конструктивный диалог
Европа должна ответить России на события в Белоруссии и "отравление" Алексея Навального, отложив проект "Северного потока – 2". В этом уверен премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Политик обвинил Россию в том, что она не соблюдает международные законы как внутри страны, так и в государствах ЕС и НАТО. Поэтому, по мнению польского премьера, ЕС должен отказаться от идеи закончить строительство газопровода. Это, как отметил Моравецкий, станет ответом на "вызов" всему демократическому обществу, которым он считает "отравление" российского оппозиционера.
Моравецкий рассказал изданию FAZ, что невозможно угрожать России издалека, а затем сотрудничать с "Газпромом" по проекту Nord Stream 2. Он также подчеркнул, что опасности будут сопровождать Европу, пока поощряется расширение экономического сотрудничества с Россией.
Премьер Польши также добавил, что "Северный поток – 2" сделает европейцев зависимыми от российского голубого топлива. Он полагает, что Москва, прикрываясь экономическими связями, будет влиять на Берлин – одного из основных партнеров в рамках ЕС и НАТО.
Моравецкий переживает также из-за протестов в Белоруссии, которая граничит с Европой. По его словам, Россия нарушает право людей на самоопределение. Изменить свою позицию, как рассказал политик, Москва сможет лишь, если потеряет проекты, которые позволяют ей "держать Европу под контролем".

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