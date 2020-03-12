Польша признала русскую правду о Великой Отечественной войне. Добавив "ложку дёгтя"

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Советский Союз сыграл главную роль в победе над фашистской Германией. Много лет Варшава отрицала решающий вклад СССР в завершение войны.

Мы признаём огромную, даже главную роль Советского Союза в победе над фашистской Германией, а также огромные жертвы его народов, - заявил Чапутович в интервью РБК.

Он добавил, что Москва и Варшава одинаково смотрят на предпринятые СССР усилия для победы над фашизмом. Более того, глава польского МИД не согласился с многими коллегами, которые ответственность за начало Второй мировой войны возлагают не только на Германию, но и на Советский Союз

"Нет сомнений, что Германия несёт основную ответственность за развязывание Второй мировой войны", - произнёс политик.

Но... без ложки дёгтя не обошлось. Дипломат напомнил о соглашении Гитлера и Сталина, по которому было совершено нападение на территорию Польши. По словам Чапутовича, "российское общество не до конца осознаёт" этот факт. Половинчатое признание правды на фоне оголтелого перевирания исторических фактов выглядело своего рода победой. Ведь известно, что в Польше достаточно часто выдвигают обвинения против СССР за развязывание войны и сводят к минимуму вклад Москвы в победу над фашистами. Тот же заместитель министра иностранных дел Павел Яблонский ранее заявлял, что Варшава требует от России (как от правопреемницы Советского Союза) выплат за нанесённый во время Великой Отечественной войны ущерб. А в начале 2020 года Андрей Пшилебский, польский посол в Берлине, заявил, что война закончилась лишь благодаря западным союзникам, а СССР "оккупировал и подчинил" ряд государств и извлёк выгоду. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на это заявление сказала, что польские власти заигрались...

Но ответа Захаровой, как оказалось, было мало. И тогда русская наука последовала и от президента России Владимира Путина. Он не только написал статью на указанную тему, но и высказался в серии интервью о попытках переписать историю. Наконец, в течение часа зачитывал тезисы о польском предательстве лидерам стран СНГ.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя"

Владимир Путин, опираясь на архивные документы, рассказал о том, что в 1938 году посол Польши Юзеф Липский поддержал идею Адольфа Гитлера, предлагавшего высылать евреев на уничтожение в Африку. Более того, дипломат призывал поставить лидеру нацистской Германии памятник.

"Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя", - дал оценку этому Путин.

Последовательно выступая с критикой попыток фальсификации истории на Западе, президент добавил:

"Ставить на один уровень Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма! Сталин не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, а руководители Франции и Великобритании встречались с Гитлером и бумажки подписывали", - заявил он.

Вместе с этим Путин предупредил лидеров соседних стран, что их отказ от участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию Победы, станет большой ошибкой. Если они отказываются принять участие в торжествах - значит, не уважают павших в годы Великой Отечественной войны.

В то же время президент Польши Анджей Дуда продолжил делать свои ремарки. Например, заявил о том, что не жалеет о своём решении отказаться от поездки на Международный форум памяти холокоста, который был организован в Иерусалиме. Как утверждает политик, позиция Варшавы по Второй мировой войне якобы не была учтена на мероприятии.

"Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии", - заявил он и пообещал продолжить бороться с "фальсификацией истории".

В этом году польские власти также отказались праздновать День освобождения Варшавы, в очередной раз обвинив СССР в "оккупации".

Есть исторические факты. Остальное - домыслы

И в ходе недавнего интервью ТАСС Владимир Путин затронул тему домыслов Европарламента по поводу одинаковой ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны. Он вновь напомнил о "запятнанных" встречей с Гитлером европейских лидерах. Более того, освежил память оппонентов, говоря о дележе Чехословакии между Гитлером и Польшей. "Это прямой сговор", - подчеркнул Путин.

"У Вас есть ощущение, что у нас хотят отнять Победу?" - поинтересовался у президента России Андрей Ванденко.

Глава государства отметил, что такого ощущения у него нет. При этом он резко отозвался о тех, кто в Европарламенте распространяет информацию о якобы одинаковой ответственности Гитлера и Сталина за развязывание Второй мировой войны.

"Чушь это собачья просто", - подчеркнул Путин и посоветовал обратиться к хронологии событий, предшествующих Второй мировой, с 1918-1919 годов. В том числе обратил внимание на то, "кто и какие подписывал документы с Гитлером".

Путин добавил, что "секретные протоколы Молотова и Риббентропа мы осудили, Россия сделала это", и призвал также другие страны "по-честному" дать оценку поведению своего руководства в те времена.

"Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться - он тиран, там, и так далее, - но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, - обратил внимание Владимир Путин. - И нет ни одной подписи Сталин - Гитлер".

Зато были они у других. Президент России напомнил о бывших британском и французском премьер-министрах, а также о встречах Гитлера и польских властей. Последние так и вовсе поделили с фюрером Чехословакию. "Это прямой сговор", - высказал уверенность Путин.