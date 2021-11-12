Польша привлекла солдат Британии для борьбы с мигрантами на границе с Белоруссией

Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, заявил глава польского Минобороны.

Польша заявила о привлечении военных Великобритании на границу с Белоруссией. Британские войска должны помочь полякам укрепить заграждение, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

На белорусско-польской границе продолжает развиваться кризис с беженцами с Ближнего Востока. Они разбили лагеря вдоль границы Белоруссии с Польшей и странами Балтии и предпринимают попытки прорыва.

Мигранты заявляют, что они хотят попасть в Германию и не собираются оставаться в Польше или странах Балтии. Однако поляки и прибалты делают всё, чтобы не пропустить беженцев в Европу.