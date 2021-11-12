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Польша привлекла солдат Британии для борьбы с мигрантами на границе с Белоруссией

12 ноября 2021, 16:15  •  126 • Политика
Британские военные помогут Польше укрепить заграждение на границе с Белоруссией, заявил глава польского Минобороны.
Польша заявила о привлечении военных Великобритании на границу с Белоруссией. Британские войска должны помочь полякам укрепить заграждение, заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.
На белорусско-польской границе продолжает развиваться кризис с беженцами с Ближнего Востока. Они разбили лагеря вдоль границы Белоруссии с Польшей и странами Балтии и предпринимают попытки прорыва.
Мигранты заявляют, что они хотят попасть в Германию и не собираются оставаться в Польше или странах Балтии. Однако поляки и прибалты делают всё, чтобы не пропустить беженцев в Европу.

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