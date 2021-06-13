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Польша присоединила Украину к России. Мария Захарова ответила огненно

13 июня 2021, 16:00  •  107 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, как Польша присоединила Украину к России - она выставила скриншот с польского телеэфира, отметив, что это "огонь".
Захарова опубликовала в своём Telegram-канале скриншот эфира польского телеканала, на котором изображена турнирная таблица Евро-2020.
Напротив команды Украины изображён флаг России.
"Польское телевидение огонь", - прокомментировала Захарова, поставив "огонь" смайликом.

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