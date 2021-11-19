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Польша приостанавливает с Белоруссией грузовое сообщение по железной дороге
19 ноября 2021, 17:25 • 187 • Политика
Минск отрицает наличие угрозы для сотрудников Погранслужбы соседней Республики
Варшава уведомила Минск о приостановке грузового сообщения через железнодорожный пункт пропуска "Кузница" с 21 ноября. Официальное письмо получило белорусское пограничное, передает в пятницу, 19 ноября, агентство "БЕЛТА".
"В этой связи Госпогранкомитет направил ответ с разъяснением текущей ситуации вблизи автодорожного пункта пропуска Брузги (с польской стороны – Кузница Белостоцкая), а также проинформировал о мерах, принимаемых для урегулирования ситуации и отсутствии угрозы для сотрудников польских служб", – говорится в сообщении.
Кроме того Минск заявил о готовности возобновить работу автодорожного пункта пропуска "Брузги".
Ранее сегодня официальный представитель Погранстражи Польши Анна Михальская сообщила, за за прошедшие сутки пострадали четыре пограничника в ходе стычек с нелегалами на польско-белорусской границе. По ее словам они получили травмы в результате попадания в них камней, которые кидали мигранты, передает РИА "Новости". В информации не уточняется, где конкретно произошли столкновения.
Напомним, 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко жестко отреагировал на угрозы ЕС ввести санкции в адрес Минска и Польши – закрыть границу. Бацька заявил, что у него в качестве ответа есть возможность перекрыть транзит российского газа. Такую вероятность допустил даже президент РФ Владимир Путин.
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