Польша приобретёт "убийц" русских ПРО: Выявят все "угрозы"

Издание Defence24 опубликовало информацию, что Польша готовится к закупкам ракет США Anti-Radiation Guided Missile (AARGM).

Польша закупит у США ракеты, прозванные "убийцами" ПРО, к которым относятся русские комплексы С-400 "Триумф". Речь идёт о ракетах Advanced Anti-Radiation Guided Missile (AARGM).

Об этом сообщает польское издание Defence24.

В публикации говорится, что американскими ракетами могут оснастить следующие модели истребителей: F-16 Fighting Falcon и F-35 Lightning II.

Внедрение американских ракет сможет также позволить создать базу данных об угрозах. В том числе на основе полётов, совершённых F-16 вблизи границ Польши и Калининградской области с Белоруссией.

Defence24 отмечает, что сам факт приобретения новых AARGM - это пример наращивания военного потенциала страны на современном поле боя.

Авторы публикации утверждают, что ракеты станут важным инструментом истребителей F-35 для "борьбы с элементами ограничения и воспрещения доступа и манёвра".