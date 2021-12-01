Польша приняла закон об усилении охраны границ с Россией и Белоруссией

Сейм Польши принял закон об усилении режима в приграничных областях с Россией и Белоруссией.

Сейм Польши внёс поправки в закон об охране госграницы, принятые после миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

Парламент ужесточил правила пребывания в приграничной зоне журналистов, а также представителей гуманитарных организаций, чьей деятельностью является оказание различной помощи - правовой или медицинской. Введён жёсткий запрет на нахождение в приграничной зоне любых лиц, кроме представителей силовых структур.

Сейм Польши при этом отклонил поправки Сената, которые снимали самые суровые ограничения. Документ будет передан для подписи президенту уже вечером. Фактически глава МВД Польши по новому закону может - после консультации с командующим Пограничной службой - ввести чрезвычайное положение в любой части страны.

В законе упомянуты особо уязвимые участки внешней границы - не только с Белоруссией, но и с Россией (Калининградской областью).

Омбудсмен Польши подчеркнул, что вводимые ограничения нарушают конституцию и право поляков передвигаться по своей стране, а также право на получение информации, передаёт EADaily.

Ранее Царьград сообщал, что мигранты разнесли центр по приёму нелегалов в Польше.