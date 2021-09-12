Польша пригрозила выйти из Европейского союза

Зампредседателя парламента Польши и лидер фракции правящей партии "Право и справедливость" (ПиС) Рышард Терлецкий на экономическом форуме в Карпаче пригрозил Брюсселю выходом Польши из ЕС после того, как Еврокомиссия предложила наложить на Польшу штраф в размере 1 млн. евро в день за отказ провести судебную реформу и ликвидировать Дисциплинарную палату судей. Еврокомиссия также предлагает заморозить 36 млрд. евро помощи, предназначенных на восстановление польской экономики после пандемии.

"Если дела пойдут так, как они идут, мы должны принять радикальные меры. Британцы показали, что их не устраивает брюссельская бюрократия, развернулись и ушли. Мы уходить не хотим, у нас очень сильна поддержка ЕС, но мы не можем ввязаться в то, что ограничит нашу свободу и развитие", – заявил Терлецкий.

Министр юстиции Збигнев Зёбро, в свою очередь, обвинил ЕС в двойных стандартах, назвав политику Брюсселя актом агрессии против юридического порядка Польши и попыткой ограничить суверенитет польского государства. Депутат от "Солидарной Польши" Януш Ковальский поддержал Терлецкого: "Членство в ЕС приносит Польше финансовые потери. Европой руководит Германия (через "Северный поток – 2"), для которой Россия – партнёр №1. ЕС нарушает европейские договорённости (пример – атака на Польшу). Время задуматься, не лучше ли Польше последовать примеру британцев?"

Брюссель настаивает на проведении судебной реформы в Польше, поскольку считает нынешнее положение дел в судебной сфере шагом ПиС к контролю над судьями, которых сможет в будущем использовать при разработке избирательного законодательства и юридической фиксации результатов выборов.

Слова Терлецкого вызвали политическую бурю. Оппозиционные силы в парламенте обвинили ПиС в желании вытолкнуть Польшу из единой Европы.

Чтобы успокоить страсти, Терлецкий написал на своей страничке в «Твиттере», что "Польша была, есть и будет в ЕС", но это не удовлетворило оппозицию. По данным соцопросов, выход страны из ЕС поддерживают сейчас 17% поляков.