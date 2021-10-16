Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
Захарова одной фразой осадила украинский МИД по поводу Поклонской
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из д...
Главная / Политика

Польша придумала новое наказание для России. Учёный разоблачил план Варшавы

16 октября 2021, 10:15  •  265 • Политика
Поляки предложили ввести новые санкции против России. Учёный рассказал, чего на самом деле этим хочет добиться Варшава.
Польский институт международных исследований предложил ввести санкции в отношении России. Причиной назвали "агрессивное отношение" Москвы к странам Восточной Европы, в том числе странам Евросоюза. Об этом пишет RT, ссылаясь на бюллетень организации.
В документе подчёркивается, что санкции станут мерой предотвращения "подобных враждебных действий российских властей".
Эффективными названы ограничения в банковской и энергетической сферах.
Также в Польше предлагают поддерживать демократическое общество через социальные сети и дипканалы, и кроме этого институт предлагает ЕС предоставлять субсидии русским СМИ и НПО.
Такую инициативу прокомментировал в беседе с RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
По его словам, Польша хочет под видом энергетического ответа внедрять интересы США в Европе. И кроме того, укреплять свой авторитет как "самостоятельного полюса силы", который будет выгоден, говорит Оленченко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





265
Источник
Похожие новости
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалежной
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "Публичное пренебрежение"
16 октября 2021, 02:40
Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
16 октября 2021, 02:40
ВМС США намекнули, что Россия искажает данные: "Удалой" подошёл к эсминцу сам
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 октября 2021, 00:55
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять скандал
16 октября 2021, 00:55
Украина готовит "маленькую победоносную войну" против России - политолог
16 октября 2021, 00:55
"Продаётся Украина, дорого": Политолог о попытках США избавиться от Незалеж...
16 октября 2021, 04:25
Поклонская отреагировала на идею "испортить ей жизнь" в Кабо-Верде: "П...
16 октября 2021, 02:40
Байден вслед за Псаки повторил неудачное высказывание о Латвии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
11 октября 2021, 14:45
Политолог Бабич сбросил маску с Виктории Нуланд: "Личность абсолютно ничтожная"
10 октября 2021, 17:45
Сумасшествие "за пять минут". Украина дала России шанс "сохранить лицо"
14 октября 2021, 06:55
Спецпредставитель президента США поставил России ядерный ультиматум
10 октября 2021, 11:55
К дому Порошенко подвезли бутерброды. "Ждём подвоза покрышек" для протестующих? - видео
13 октября 2021, 17:30
"Вы в своём уме или нет?": Путин о требованиях Европы по газу
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.