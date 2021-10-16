|
Польша придумала новое наказание для России. Учёный разоблачил план Варшавы
16 октября 2021, 10:15 • 265 • Политика
Поляки предложили ввести новые санкции против России. Учёный рассказал, чего на самом деле этим хочет добиться Варшава.
Польский институт международных исследований предложил ввести санкции в отношении России. Причиной назвали "агрессивное отношение" Москвы к странам Восточной Европы, в том числе странам Евросоюза. Об этом пишет RT, ссылаясь на бюллетень организации.
В документе подчёркивается, что санкции станут мерой предотвращения "подобных враждебных действий российских властей".
Эффективными названы ограничения в банковской и энергетической сферах.
Также в Польше предлагают поддерживать демократическое общество через социальные сети и дипканалы, и кроме этого институт предлагает ЕС предоставлять субсидии русским СМИ и НПО.
Такую инициативу прокомментировал в беседе с RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
По его словам, Польша хочет под видом энергетического ответа внедрять интересы США в Европе. И кроме того, укреплять свой авторитет как "самостоятельного полюса силы", который будет выгоден, говорит Оленченко.
Подпишитесь на нас
265
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 октября 2021, 01:05
|
11 октября 2021, 14:45
|
10 октября 2021, 17:45
|
14 октября 2021, 06:55
|
10 октября 2021, 11:55
|
13 октября 2021, 17:30
|
11 октября 2021, 14:45