Польша придумала новое наказание для России. Учёный разоблачил план Варшавы

Поляки предложили ввести новые санкции против России. Учёный рассказал, чего на самом деле этим хочет добиться Варшава.

Польский институт международных исследований предложил ввести санкции в отношении России. Причиной назвали "агрессивное отношение" Москвы к странам Восточной Европы, в том числе странам Евросоюза. Об этом пишет RT, ссылаясь на бюллетень организации.

В документе подчёркивается, что санкции станут мерой предотвращения "подобных враждебных действий российских властей".

Эффективными названы ограничения в банковской и энергетической сферах.

Также в Польше предлагают поддерживать демократическое общество через социальные сети и дипканалы, и кроме этого институт предлагает ЕС предоставлять субсидии русским СМИ и НПО.

Такую инициативу прокомментировал в беседе с RT старший научный сотрудник центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, Польша хочет под видом энергетического ответа внедрять интересы США в Европе. И кроме того, укреплять свой авторитет как "самостоятельного полюса силы", который будет выгоден, говорит Оленченко.