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Польша препятствует признанию Крыма Европой

20 марта 2020, 20:35  •  54 • Политика
Фото: ITAR-TASS
Ключевые страны ЕС уже давно устали от противостояния с РФ по данной теме
Западные страны уже готовы признать Крым российской территорией, а также снять санкции в отношении России. Но этому противится Польша, которую по данному вопросу поддерживают Соединенные Штаты. Об этом пишет польский портал TVP Info.
Автор отмечает, что в 6-ю годовщину воссоединения Крыма с РФ, Москва не намерена вести какие-либо переговоры о "возвращении" полуострова. При этом Запад, пожалуй, уже принял сложившуюся ситуацию, отмечается в статье.
"Однако Польша не сдается и все еще громко требует на международной арене усилить давление на Кремль, чтобы восстановить ситуацию до вторжения России на полуостров. Военизированный русскими Крымский полуостров представляет собой растущую угрозу всему региону", – традиционно пугает автор европейцев.
Он рассказывает о "зеленых человечках", о милитаризации Республики, "о введенной "дисциплине" всем, кто не любит московское правление". По его мнению, протесты Запада на ранней стадии имели смысл. "Теперь, собственно, эта тема умерла. Никто в Брюсселе, Берлине или Париже не критикует Кремль за преследование местного населения", – подчеркивается в статье.
Указывается, что власти Франции и Германии готовы изменить политику в отношении Москвы.
"Несмотря на санкции, ЕС, Берлин и Париж лишь продолжают укреплять экономическое сотрудничество с Москвой. Наиболее ярким примером лоббирования Кремля Западом может послужить строительство газопровода "Северный поток – 2", – сокрушается автор.
Издание приводит в пример заявление МИД Польши в годовщину воссоединения Крыма с Россией, где ситуацию в Крыму и в Донбассе назвали "серьезным вызовом для международной безопасности".
Между тем, сигнализирует журналист, улучшение отношений Украины и США "повышают шансы Киева защитить себя от восточного соседа". По его словам, Незалежная может расчитывать на политическую, военную и энергетическую помощь Вашингтона.

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