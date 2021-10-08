Польша предъявила доказательства причастности Белоруссии к миграционному кризису

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Варшава обвиняет Минск в переброске нелегалов через госграницу

Пограничные с Белоруссией европейские страны давно обвиняют президента Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса. Минск отфутболивает все обвинения обратно в Вильнюс и Варшаву. Меж тем, Польша обнародовала видеозапись, которая может доказывать причастность белорусских властей к переброске нелегалов через госграницу.

Неоднозначное видео опубликовала польская пограничная служба в своем официальном твиттер-аккаунте. На кадрах запечатлены мужчины в униформе, которые сопровождают неких лиц в гражданской одежде сквозь заросли. В какой-то момент предполагаемые пограничники указывают предполагаемым нелегалам направление движения. Также в кадр попадает овчарка, возможно, пограничная.

Польское ведомство сопроводило запись комментарием:

"Незаконным иммигрантам даются точные инструкции о том, как и где пересекать границу".

Не исключено, что съемка велась с камер наблюдения, установленных на линии соприкосновения Польши и Белоруссии. Однако, общественности представлены кадры низкого качества. Более того, конкретные указатели на видео отсутствуют, поэтому сделать однозначный вывод, где и кем производилась съемка, невозможно.