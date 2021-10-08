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Польша предъявила доказательства причастности Белоруссии к миграционному кризису

08 октября 2021, 14:25  •  128 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Варшава обвиняет Минск в переброске нелегалов через госграницу
Пограничные с Белоруссией европейские страны давно обвиняют президента Александра Лукашенко в организации миграционного кризиса. Минск отфутболивает все обвинения обратно в Вильнюс и Варшаву. Меж тем, Польша обнародовала видеозапись, которая может доказывать причастность белорусских властей к переброске нелегалов через госграницу. 
Неоднозначное видео опубликовала польская пограничная служба в своем официальном твиттер-аккаунте. На кадрах запечатлены мужчины в униформе, которые сопровождают неких лиц в гражданской одежде сквозь заросли. В какой-то момент предполагаемые пограничники указывают предполагаемым нелегалам направление движения. Также в кадр попадает овчарка, возможно, пограничная. 
Польское ведомство сопроводило запись комментарием:
"Незаконным иммигрантам даются точные инструкции о том, как и где пересекать границу". 
Не исключено, что съемка велась с камер наблюдения, установленных на линии соприкосновения Польши и Белоруссии. Однако, общественности представлены кадры низкого качества. Более того, конкретные указатели на видео отсутствуют, поэтому сделать однозначный вывод, где и кем производилась съемка, невозможно.

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