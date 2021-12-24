Польша предупредила о планах Германии построить "Четвёртый рейх"

Власти Польши предупредили о планах Германии построить "Четвёртый рейх". В Варшаве раскрыли намерения Берлина по переделу Европы.

Новое правительство Германии хочет превратить Евросоюз в федерацию под управлением Берлина. Такое мнение высказал глава правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Он назвал эту структуру "Четвёртым рейхом".

По словам Качиньского, если планы Германии действительно будут реализованы, то более слабые государства ЕС, вроде Польши, окажутся в статусе бесправного региона. Им ещё сильнее будут навязывать решения из Брюсселя, а любое неповиновение будет наказываться Европейским судом.

Если мы, как поляки, согласились бы на такое современное подданство, то нас бы по-разному деградировали. А безумие энергетической трансформации привело бы в течение десятилетия польские семьи к бедности,

- заявил политик в интервью "Ежедневной польской газете".

Качиньский добавил, что Европейский суд уже сегодня подменяет своими решениями европейские законы. Речь, в частности, идёт о решении суда оштрафовать Польшу за закон, дающий национальному праву Польши приоритет над европейским. Кроме того, руководство ЕС оказывает давление на Варшаву из-за того, что та отказывается легализовать однополые браки.