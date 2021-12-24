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Польша предупредила о планах Германии построить "Четвёртый рейх"
24 декабря 2021, 22:50 • 48 • Политика
Власти Польши предупредили о планах Германии построить "Четвёртый рейх". В Варшаве раскрыли намерения Берлина по переделу Европы.
Новое правительство Германии хочет превратить Евросоюз в федерацию под управлением Берлина. Такое мнение высказал глава правящей польской партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Он назвал эту структуру "Четвёртым рейхом".
По словам Качиньского, если планы Германии действительно будут реализованы, то более слабые государства ЕС, вроде Польши, окажутся в статусе бесправного региона. Им ещё сильнее будут навязывать решения из Брюсселя, а любое неповиновение будет наказываться Европейским судом.
- заявил политик в интервью "Ежедневной польской газете".
Качиньский добавил, что Европейский суд уже сегодня подменяет своими решениями европейские законы. Речь, в частности, идёт о решении суда оштрафовать Польшу за закон, дающий национальному праву Польши приоритет над европейским. Кроме того, руководство ЕС оказывает давление на Варшаву из-за того, что та отказывается легализовать однополые браки.
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