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Польша представила альтернативную версию провокации с эсминцем Defender

01 июля 2021, 06:40  •  150 • Политика
Польский журналист Гжегож Кучиньский представил альтернативную версию провокации с эсминцем Defender в Чёрном море. По его мнению, британцы "высмеяли" русские военно-морские средства сдерживания.
В статье, опубликованной польским еженедельником Tygodnik Solidarność, автор утверждает, что Россия "отпугивает" от Чёрного моря военные силы других стран. При этом главная цель Москвы - очистка моря, чтобы действовать против Украины, предполагает Кучиньский.
Он рассказывает читателям, что британский эсминец HMS Defender за несколько дней до учений НАТО Sea Breeze 2021 "высмеял русские военно-морские средства сдерживания". Корабль вошёл в территориальные воды Крыма, намеренно не прислушался к призывам отступить от русской погранслужбы. Согласно альтернативной версии польского автора, эсминец оставил позади патрульные катера пограничников ФСБ.
Кучиньский уверен: британские военные имели право на "мирный переход", так как Россия якобы незаконно оккупировала Крым. Появление эсминца возле полуострова - это способ "выявить недостатки в российской обороне", говорится в публикации. Автора удивляет, почему на перехват отправились катера ФСБ, а не военные корабли России.
"Во всяком случае, есть мнение, что одной из целей изменения курса британского корабля была проверка военных возможностей России в Чёрном море недалеко от Крыма во время якобы интенсивных военных учений", - пишет Кучиньский.
Журналист добавил, что русские "провалили этот экзамен", и параллельно оскорбил и министра иностранных дел России Сергея Лаврова и официального представителя МИД Марию Захарову.

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