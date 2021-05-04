Польша: Праздник несостоявшейся империи

В Варшаву прибыли президенты стран, территория которых входила в состав Речи Посполитой

3 мая в Польше отмечали 230 лет со дня принятия Конституции Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Конституция была принята в 1791 году, она считается первой конституцией в Европе. День принятия Конституции является государственным праздником в Польше. В Литве эта дата отмечается более скромно, в Вильнюсе не забывают, что Литва в польско-литовском союзе не была равноправным партнёром. Тем не менее, литовский Сейм ещё в прошлом году объявил 2021 год годом Конституции.

Отметить 230-летие польско-литовской Конституции в Варшаву прибыли президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Украины – территория всех этих стран, так или иначе, входила в состав Речи Посполитой, поэтому и выглядит это общее мероприятие как праздник несостоявшейся империи.

В понедельник, 3 мая, торжества начались с выступлений президентов Польши и Литвы на совместном заседании Сейма и Сената Польши и Сейма Литвы.

«В своём выступлении президент Литовской Республики Гитанас Науседа подчеркнул историческую общность Литвы и Польши, установившиеся тесные двусторонние отношения в области безопасности, обороны, политики, экономики и культуры. Глава государства также отметил нынешние вызовы в регионе. Президент выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, он подчеркнул, что Литва и Польша будут и дальше поддерживать стремление белорусского гражданского общества к демократическим переменам»,

– сообщает пресс-служба президента Литвы.

Науседа не забыл напомнить и о «страшной угрозе» для всего региона – Белорусской АЭС, отметив, что Вильнюс продолжит бороться с этой «угрозой».

Литовский президент назвал Конституцию, принятую 230 лет назад, «символом общих достижений Литвы и Польши» и «напоминанием о потенциале будущих достижений двух стран».

О том, что отношение к Конституции 1791 года в Литве неоднозначное, напомнила в своём выступлении спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нельсен.

«К сожалению, в Литве нет общего согласия по поводу Конституции 3 мая. Есть голоса, говорящие, что в документе не упомянуто название Литвы, что это знак ослабления суверенитета Литвы. Но всё чаще побеждает мнение, что нельзя отказываться от общего, по праву принадлежащего нам историко-культурного наследия Литовско-польского государства, неотъемлемой частью которого является и Конституция 3 мая»,

– признала спикер, подчеркнув, что все эти разные мнения не мешают Литве отмечать 230-летие Конституции.

Ну а результатом встречи президентов в Варшаве стала подписанная Совместная декларация пяти стран: Польши, Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. В декларации речь идёт о том, что страны гордятся своим прошлым и своей принадлежностью к «европейской цивилизации» и собираются все вместе отстаивать «фундаментальные европейские ценности».

«Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем»,

– говорится в тексте совместной Декларации.