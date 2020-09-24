Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбу...
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по...
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2&quo...
В Херсоне сообщили о загадочной гибели восьми офицеров США. Полиция не смолчала
Главная / Политика

Польша пожаловалась на Россию в ООН

24 сентября 2020, 18:10  •  260 • Политика
Фото: Igor Zehl/CTK/www.globallookpress.com
Варшава назвала себя приверженцем международного права
Члены ООН должны объединиться против "агрессии" РФ в отношении Украины и Грузии. Такое заявление сделал президент Польши Анджей Дуда в ходе своего выступления на 75-й Генассамблее ООН.
По его словам. Варшава всегда выступала за "Мир через закон", продвигая этот лозунг во время своего членства в Совбезе. И мировой порядок не приемлет "агрессии" северного соседа.
Также Дуда упомянул о нарушении Конвенции о применении химоружия – Варшава считает, что оно до сих пор задействовано в военных конфликтах. А в 2018 году этот факт поставил под вопрос территориальную целостность и суверенитет отдельных государств.
"Для прочного мира", убежден польский лидер, необходимо избавиться от неких "зон влияния", построив мир "равных государств". А нарушения международного права должны возыметь определенные последствия – виновных необходимо наказать.
Дуда не оставил без внимания ситуацию в Белоруссии, призвав в ООН обратить внимание на "нарушение прав человека", передает РИА ФАН.
"Не может быть согласия на репрессии против политических оппонентов, массовые аресты мирных демонстрантов и применение к ним насилия или пыток в любой стране", – заявил президент Польши.
Ранее Дуда заявил во время инаугурации, что Варшава намерена "восстановить суверенитет" Украины, существовавший до 2014 года. Он отметил, что считает своей целью "возвращение" Незалежной утраченных территорий, правда, добавив, что нужно какое-то время подождать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



260
Источник
Похожие новости
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": Вассерман приоткрыл тайну
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского канала
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального "раскрыли" отравителя Скрипаля
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
24 сентября 2020, 16:20
Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным
24 сентября 2020, 02:35
Сенатор Морозов о Зеленском: Рушит всё, включая "начинку"
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 сентября 2020, 02:35
Что будет делать Россия, если Германия откажется от "Северного потока 2": В...
24 сентября 2020, 09:55
"Разбомбить эту дамбу": в России напомнили об истинном владельце Северо-Крымского кан...
24 сентября 2020, 04:25
"Британия с оркестром и салютом кричала "Мы, мы, мы!": У Навального &q...
24 сентября 2020, 02:35
Гибель американских военных и авария на АЭС: на сайте украинской полиции появились ст...
24 сентября 2020, 02:35
Скабеева перебила украинского политика, заговорившего о Крыме: "Вы бредите"
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 сентября 2020, 17:25
В Кремле отреагировали на инаугурацию Лукашенко жёстким отказом
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
18 сентября 2020, 06:20
"Не пробыл в Германии и дня": Определён новый курс корабля для подачи труб "Северного потока - 2"
19 сентября 2020, 04:20
Клинцевич лишился статуса сенатора: Названо имя того, кто займёт его место в Совете Федерации
22 сентября 2020, 16:40
Белорусская "гуайдиха" получила в Брюсселе "холодный душ" по-ирландски
18 сентября 2020, 21:50
«Не понимаю, почему это сделал»: в Рыбинске задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.