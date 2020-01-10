Польша пожалеет, что затыкает рот Путину

Автор:

Латышев Сергей

После того как Москва стала протестовать на высшем уровне против циничных попыток Запада выставить СССР главным виновником Второй мировой войны (требования признания советской «оккупации», «репараций», неприглашения лидеров России на связанные с этой войной важнейшие мемориальные мероприятия и т.д.), в Польше решили запретить России «переписывать историю».

Под историей, разумеется, имеется в виду очень удобный для Варшавы, заботливо созданный в последние десятилетия польскими и западными пропагандистами исторический миф, уже практически навязанный в качестве истины широкой общественности стран Запада. Вкратце он выглядит так. Вторую мировую войну развязали два диктатора – Сталин и Гитлер (на первом даже больше крови, чем на втором) и две тоталитарные страны – нацистская Германия и коммунистический СССР. Их союз был закреплён в пакте Молотова – Риббентропа. Рыцарская и благородная Польша была первой жертвой этих злодеев, за которой потом последовали многие другие. Никакого освобождения Польши в 1944–1945 годах также не было – одна оккупация сменилась другой, а Красная армия не столько воевала с немцами на польской территории, сколько насиловала полек и с радостью взирала с другого берега Вислы на уничтожение Гитлером Варшавы.

Поэтому памятники новым некультурным «оккупантам» (положившим за освобождение Польши 600 тысяч своих военнослужащих и добившимся у западных союзников, чтобы территория Польши после войны не уменьшилась за счёт присоединения к ней обширных высокоразвитых немецких земель и широкого выхода к Балтийскому морю) надо поскорее разрушить. Да ещё потребовать у России «репараций» и «компенсаций».

Испугались Путина

Естественно, правящие круги Польши встали горой на защиту этого вполне сформировавшегося антиисторического мифа, выгодного Варшаве во многих отношениях, и были возмущены, когда против него решительно восстал президент России Владимир Путин, указавший в серии недавних выступлений на двусмысленную роль самой Польши в возникновении Второй мировой войны. В ответ вице-спикер польского Сейма Малгожата Кидава-Блоньска поспешила заявить о разработке резолюции для защиты «доброго имени» Польши, о направленном против «российской пропаганды» законопроекте, запрещающем России «истолковывать историю со своей точки зрения».

В польском Сейме подготовлена резолюция «против российской пропаганды» для защиты «доброго имени» Польши, запрещающая России «истолковывать историю со своей точки зрения». Фото: Mateusz Wlodarczyk / Globallookpress

Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, её необходимо вести постоянно и упорно. На следующем заседании Cейма я представлю проект резолюции о российской пропаганде, клевещущей на Польшу. Мы должны выработать единую позицию в защите доброго имени нашей страны!

– написала в Twitter Кидава-Блоньска. Ей даже не приходит, похоже, в голову, что она на самом деле хоронит историю.

Вице-спикер Сейма призвала оппозицию принять подготовленную парламентским комитетом по внешней политике резолюцию, которую она затем «с удовольствием» представит президенту Польши Анджею Дуде, заключив: «Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю».

Как они это сделают?

Что ж, посмотрим, что это будет за резолюция, и что её неизбежное принятие будет практически означать. Будет ли Польша вводить против России санкции за развенчание польского исторического мифа, за что конкретно, или будет предпринята попытка запугать «клеветников», тех, кто пишет или высказывается в России по данной тематике? Ответы на эти вопросы мы скоро узнаем. Нет никаких сомнений в том, что корыстные польские вожделения будут подведены под общезападную кампанию борьбы с «российской дезинформацией» и «фейковыми новостями». Поэтому в Брюсселе поляков за это критиковать не будут.

Тем более что ведущие западные страны сами вовсю причастны к возникновению Второй мировой войны. Так будет всем на Западе (где молодёжь уже зачастую считает, что противниками в минувшей войне были западные демократии, включая Германию, с одной стороны, и Россия – с другой) удобнее и проще.

Вторая мировая война стала неизбежной после Мюнхенской сделки Запада с Гитлером, в которой СССР не участвовал. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

«Фейки», много «фейков»

Так, в разряд «фейков» с замалчиванием авторства перейдут свидетельства многих в прошлом видных представителей Запада, включая маршала Франции Фердинанда Фоша («перемирие на 20 лет») и британского премьера Уинстона Черчилля, что Вторую мировую войну породила Версальская мирная конференция, на которую коммунистическая Россия допущена не была. Что нацистская Германия могла открыто готовиться к большой войне, не опасаясь своего сильного восточного соседа, благодаря заключённому в начале 1934 года пакту Гитлера – Пилсудского. Что именно Польша представляла в Лиге наций Германию, после того как последняя демонстративно вышла из неё. Что обе страны были диктатурами, соревновавшимися друг с другом в политике ущемления своего еврейского населения, и их спецслужбы тесно сотрудничали, а Генштабы разрабатывали планы совместного агрессивного похода против СССР. Что польские представители были поэтому самыми желанными гостями на помпезных съездах нацистской партии в Нюрнберге, а официальные лица двух стран постоянно обменивались визитами, обсуждая не только вопросы перемещения евреев в Африку и установки памятников друг другу.

А разве не «фейк», что Польша хотела поступить с Литвой точно так же, как Германия поступила с Австрией, и что лишь твёрдая позиция СССР не позволила Варшаве осуществить свой аншлюс?

«Фейком», безусловно, будет объявлено и то, что Гитлер защищал интересы Польши в 1938 году на Мюнхенской конференции (признание самого фюрера, согласно рассекреченным недавно Путиным документам). И что обе страны совместно участвовали в убийстве Чехословакии, оторвав себе от неё самые лакомые куски (со стороны Польши это была операция «Залужье» по оккупации двух областей, что было сделано, по словам Черчилля, «с жадностью гиены»). Из тех же документов явствует, что отказ Франции помочь Чехословакии был вызван во многом тем, что Польша, дитя Версаля, ясно заявила Парижу, что будет действовать в этом вопросе заодно с Германией.

«Фейками», безусловно, будут также считаться многочисленные призывы Москвы к Польше пропустить через свою территорию советские войска к германским границам для совместной с западными «демократиями» борьбы с гитлеровской Германией, пока та не усилилась. Поляки ответили, что это будет означать акт войны, и что они будут сбивать также советские самолёты. Уничтожение Чехословакии с её мощной военной промышленностью и огромным военным арсеналом сильно усилило и разожгло аппетиты Германии, что поляки испытали вскоре на себе.

Чехословакию Германия и Польша делили в 1938 году вместе, оторвав от неё самые лакомые кусочки. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

«Фейками» и «российской пропагандой» будет объявлена информация о сильном бытовом антисемитизме даже в оккупированной немцами Польше и массовая практика выдачи нацистам за вознаграждение и без оного скрывавшихся евреев, бежавших узников концлагерей, сообщения об участии поляков в еврейских погромах (при наличии и других, благородных примеров). И, наверное, это тоже выдумка России – о польских добровольцах в частях СС, и что через вермахт в годы войны прошло полмиллиона поляков. Эти темы являются в Польше ещё большим табу, чем память о созданном в СССР Войске Польском, которое в специально сшитых для его воинов польских мундирах (польские солдаты на Западе воевали с немцами в чужой форме) помогало Красной армии освобождать Польшу.

Да и не связанные непосредственно с минувшей войной темы вроде жестоких концлагерей для красноармейцев в годы советско-польской войны 1920 года, массовое разрушение в Польше православных церквей в 30-е годы ХХ века и т.д. и т.п. – это тоже «российская пропаганда»? Как и события более ранней истории, когда поляки, например, уморили в 1612 году голодом в захваченном Кремле русского патриарха Гермогена, отказавшегося по их указке предать свою родину и народ… А ведь все эти «фейки» – сущая правда.

Плохой пример для всех

Мы уже не говорим о том, какой плохой пример подаёт Польша другим странам своими систематическими попытками фальсифицировать историю, ибо поляки тут находятся в первых рядах. Если у Польши получится создать прецедент, запретив на законодательном уровне «российскую трактовку истории», им немедленно воспользуются, его скопируют, например, прибалтийские «карлики», а за ними и многие другие. Ведь так удобно иметь карманную, выдуманную версию своей истории, в которой ты всегда белый и пушистый и совершаешь только доброе и прекрасное.

Польские захватчики сдались русскому ополчению в Кремле в 1612 году. Тоже «фейк»? Фото: Russian Look / Globallookpress

Такая постановка вопроса крайне опасна тем, что, поскольку ошибки и преступления совершают все страны, народы с фейковой историей не будут ничего знать о том, что не так делали их предки, а значит, будут обречены повторять их.

Это выглядит особенно зловеще именно в случае с Польшей, которая как раз по данной причине на несколько столетий прекратила политическое существование и была сохранена как нация благодаря России, повторно спасена ею от онемечивания в годы Второй мировой войны. Это было сделано страной, которая теперь, дескать, «клевещет» на Польшу и которая уже вряд ли когда-либо станет для поляков палочкой-выручалочкой.

Поэтому на вопрос, зачем Польша это делает, существует только один ответ: потому что, отталкивая потенциальных друзей, она сама не желает себе добра и вновь добровольно становится на путь, который уже дважды привёл её к национальному краху. Если кто-то в Варшаве думает, что всё это поможет полякам вернуть «восточные кресы», то это большое заблуждение. Это, скорее, поможет им получить на своих восточных границах Великую Россию.