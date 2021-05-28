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Польша пожалеет, что заговорила о компенсации за Nord Stream 2: "Cами роют себе яму"

28 мая 2021, 20:30  •  154 • Политика
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян прокомментировал для телеканала Царьград требование экс-министра национальной безопасности Польши Яна Парыса, предъявленного Германии, о компенсации за "Северный поток - 2".
"Если Польша является федеральной землёй Германии, это их личное право. Я не понимаю, какой смысл России возмущаться из-за этого. Не нужно мешать полякам делать эти прекрасные заявления, которые послужат укреплению сотрудничества стран в Евросоюзе. Поляки сами себе роют яму, а нам это выгодно", - заявил Геворг Мирзаян.
На вопрос, чем ответит Германия на польские требования, директор департамента политологии Финансового университета пояснил, что немецкая сторона будет официально вежлива.
"Германия вежливо пошлёт Польшу на три буквы. Но для себя сделает зарубочку, что с польскими властями работать не имеет смысла", - отметил Мирзаян.
Также эксперт выразил уверенность, что высказанные экс-министром требования о компенсации являются, по сути, позицией официальных польских властей. Геворг Мирзаян напомнил, что Польша уже подавала судебные иски к Германии из-за строительства газопровода, но они оказались безрезультатными.
Ранее экс-министр национальной безопасности Польши Ян Парыс высказался о том, что Германия должна выплатить Польше компенсацию в размере 5 млрд долларов на вооружение, так как проект строительства газопровода "Северный поток - 2" угрожает безопасности страны.
Газопровод "Северный поток - 2" строится Россией по дну Балтийского моря для обеспечения надёжных поставок топлива в Европу. Большинство стран Евросоюза поддержали реализацию проекта, против выступили страны Прибалтики, Польша, Украина и США.

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