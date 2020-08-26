Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "неудобной правды" об анализах Навального опубликовали и видео с...
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика ре...
Доктор Мясников разобрал берлинский диагноз Навального: "Спусковой крючок у...
На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
Главная / Политика

Польша пойдет на аннексию территорий Белоруссии по приказу США - эксперт

26 августа 2020, 22:05  •  151 • Политика
Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/www.globallookpress.com
Политолог отметил, что вся внешняя политика Варшавы проводится по приказу "западных кураторов"
Польша может претендовать на территории Белоруссии, и по этой причине Варшава способна на попытки незаконного присвоения отдельных областей Республики по команде Соединенных Штатов. Такое заявление сделал польский политолог и общественный деятель Матеуш Пискорский.
Эксперт отметил, что Варшава с давних пор лишена возможности проведения независимого внешнего курса – речь идет лишь об инструкциях, которые поступают из Белого дома.
"Это заметно – посмотрите на следующие совпадения: в Польшу приезжает Помпео, 15 августа он посещает Варшаву, в тот же момент премьер-министр Польши выступает с очередным заявлением, что государство выступит с поддержкой белорусской оппозиции", – заявил Пискорский в эфире ЮТуб-канала "Правда.ру".
Политолог считает, что с таким заявлением Варшава выступила сразу же после получения от Штатов соответствующих инструкций по "восточным" шагам во время политического кризиса в Белоруссии: до визита госсекретаря Соединенных Штатов власти вообще не обозначали никакой четкой позиции по этой проблеме.
Специалист добавил, что Варшава без зазрений совести аннексирует Гродно и Брест при получении соответствующей команды. Однако, отметил Пискорский, такие инструкции пока не поступили. А политика польского правительства всегда сводится к командам от "внешних кураторов".
Ранее политолог Александр Зимовский заявил, что Варшава может совершить третью попытку по "перекроению" карты Белоруссии, доказывая, что она имеет больше прав на Брест, Гродно и даже Минск.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революции в Минске сдали заводы
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже перебросил армию
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
26 августа 2020, 12:55
В России назвали единственное условие возвращения Крыма Украине
26 августа 2020, 14:45
Пенсионер в пух и прах разнес Лукашенко и стал звездой соцсетей
26 августа 2020, 04:40
Война митингов. Сторонники и противники Лукашенко одновременно проводят акции, несмотря на дождь
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2020, 01:00
"Заговор молчания" против "автомата Лукашенко": Заказчика революц...
26 августа 2020, 01:00
Польша готова к силовому решению вопроса Белоруссии. И Лукашенко это понимает - уже п...
26 августа 2020, 04:40
Госдеп США сообщил, чего заслуживает Навальный и его семья
26 августа 2020, 12:55
В России назвали единственное условие возвращения Крыма Украине
26 августа 2020, 04:40
Обвинения США в финансировании России толкают Берлин к отказу от доллара
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2020, 01:45
Батьку удалось "продавить"? Макрон сообщил о неохотном согласии Лукашенко
24 августа 2020, 07:45
Кедми о большом провале в "белорусском майдане": "Два раза по морде публично... За что?"
21 августа 2020, 09:05
Как СБУ охотилась на лидера ополченцев Донбасса в Москве: Раскрыто имя и план похищения
22 августа 2020, 19:55
Украина устроила скандал Финляндии из-за Крыма
22 августа 2020, 16:15
Как же так вышло?! Даже прозападные киевские СМИ в ужасе от итогов независимости
23 августа 2020, 18:00
Спасавший Навального реаниматолог разругался с Владимиром Соловьёвым. Ответ последовал в эфире
22 августа 2020, 04:20
"Посмотрите на следующие страны…" Политолог показал протестующим будущее Белоруссии при Тихановской
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.