Польша повторила ошибку, после которой её не стало

Автор:

Латышев Сергей

Правы те, кто вынуждены признать: "Единственный урок истории состоит в том, что из неё не извлекают никаких уроков". Именно это наглядно продемонстрировала Польша, запретив российским транспортным Илам с гуманитарной помощью, специалистами и дефицитным оборудованием проследовать через своё воздушное пространство в Италию, умоляющую мир поскорее помочь ей в тяжелейшей борьбе с эпидемией коронавируса, который уже выкосил целое поколение.

Честно говоря, это просто не укладывается в голове, ведь речь идёт о таком же, как сама Польша, члене Евросоюза и НАТО, католической стране, где обосновалось, кстати, много поляков.

Хотели угробить самолёты?

И тем не менее это факт, даже если его официально не подтверждают в ЕС по причине дикости польского поведения: чтобы добраться до Италии, перегруженным российским транспортникам пришлось пролететь почти что тысячу лишних километров и по достаточно опасному маршруту. С дозаправкой в Сочи, где, как известно, сложный аэропорт, презрев вечную болтанку над Мраморным морем.

Фактически Варшава совершенно сознательно попыталась осложнить эту логистическую, гуманитарную операцию, за которую Россия абсолютно не ждёт от ЕС никаких политических дивидендов. Хорошо понимая, что даже у благодарной Италии нужного политического веса для этого не хватает, а наличие в сообществе стран типа Польши такое начисто исключает.

Глава нынешнего польского режима Ярослав Качиньский бездушный обыватель – в русском, а не польском значении этого слова. Фото: Artur Widak/Globallookpress

Весьма характерно, что сама Польша ещё в начале марта ввела запрет на экспорт лекарств, которые хоть как-то могут помочь в борьбе с коронавирусом. То есть помогать в этом деле она никому не собирается, как самый последний жлоб.

Это происходит даже тогда, когда к помощи оказавшимся неготовыми к борьбе с пандемией итальянцам присоединился другой сосед Польши, которого в Варшаве ненавидят не меньше России – Германия, начавшая принимать для лечения больных из Италии, хотя сама находится под ударом. Потому что итальянские больницы совсем не справляются с масштабами бедствия.

Как объясняет Польша своё поведение?

Из польских правительственных кругов раздаются стандартные обвинения, что Россия проводит "кампанию по дезинформации" против Запада в связи с коронавирусом, что надо опасаться "российских троллей". "Российская дезинформация обычно становится активной именно в такое сложное время, и она нацелена на углубление кризиса и создание хаоса", – заявляет, как пропагандистский робот, замминистра государственных активов Пётр Ништор.

Не отстают и провластные "эксперты". "Поддержка Россией борьбы с коронавирусом может иметь последствия для будущих отношений между Москвой и Римом и позиции Италии в отношении военной угрозы России в Европе. Действия, демонстрирующие более раннюю подготовку России к этому виду помощи, а также способ соглашения в этом вопросе позволяют рассматривать её как ещё один элемент усилий Москвы по разрушению сплочённости союзников в НАТО…", – заявил главный специалист по внутренней безопасности в Восточной Европе польского Центра восточных исследований Анджей Вилк.

Этот деятель с военным прошлым говорит такое, что возникает законный вопрос, а не сошёл ли он с ума?

Информацию об отправке автомобилей "КамАЗ" в Италию с аэрозольными дезинфекционными комплексами следует понимать как подтверждение временного размещения на территории этой страны регулярных соединений российской армии,

– утверждает Вилк, оправдывая тем самым действия Варшавы.

Другой польский эксперт – глава Центра стратегических вызовов Витольд Юращ указывает, что оперативная помощь Москвы Италии в борьбе с коронавирусом на фоне бездействия западных структур стала "мощным ударом" по ЕС и НАТО, и это "огромный шаг в плане прекращения изоляции Москвы на европейской политической сцене", так как теперь итальянский премьер Джузеппе Конте уж точно проголосует в ЕС за отмену антироссийских санкций. И именно они, утверждают хором польские политики и политологи, станут главной "жертвой" коронавируса.

В общем, намекают все эти голоса, лучше бы вымерло пол-Италии, чем у России появилась возможность избавиться от введённых против неё Западом при живейшем польском участии санкций.

Делаем выводы

Какие выводы следует сделать, исходя из этой логики, Москве? Только такой, какой сделал сенатор Алексей Пушков, курирующий в Совете Федерации вопросы информационной политики: "Польша не пропустила российские самолёты с помощью для Италии через своё воздушное пространство. Это подлость на уровне государственной политики. Тем более, что помощь шла в страну-союзницу Польши по ЕС и НАТО. России ни в чём не следует отныне идти навстречу Польше. Ни в чём".

ВКС России при необходимости спасают всех, не делая разницы между союзниками и потенциальными противниками – некоторым это непонятно. Фото: Министерство обороны РФ

Действительно, как видим, ненависть к России, тупая политика, вернее, политиканство заместили собою в современной Польше всё: солидарность даже с союзниками, гуманизм, элементарный здравый смысл и разумный эгоизм. Однажды такого рода помощь, возможно, придётся оказывать полякам, и им могут припомнить, как Польша безобразно вела себя в истории с Италией, в том числе по отношению к России.

В Варшаве, кажется, совершенно забыли, что Польша столь же безответственно и глупо держала себя, поддавшись иррациональным эмоциям, 70 лет назад, за что расплатилась крахом своей государственности (которую пришлось восстанавливать России, чего она уже делать не будет), миллионами жертв. Ведь именно столь явственно продемонстрированное в Мюнхене желание держать Россию в изоляции от европейских дел, решать свои проблемы за её счёт, неоправданные страхи перед Москвой, сорвавшие появление при её участии направленной против Гитлера системы коллективной безопасности в Европе, ничем не угрожавшей Варшаве при наличии действующего польского государства, стали причиной крушения Чехословакии, Польши, Франции, распространения "коричневой чумы" почти на весь континент. Сейчас Европа тоже сталкивается со своего рода "чумой" и должна хотя бы попробовать извлечь правильные уроки из старых ошибок, чтобы не делать новых. У Польши этого пока совершенно не получается.