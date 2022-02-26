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Польша потребовала принять Украину в ЕС: Оказалось, всё ради денег
26 февраля 2022, 18:20 • 547 • Политика
Польша выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС и предоставление ей доступа фондам ЕС на восстановление. "Украина это заслужила", - заявил президент Дуда.
Украину должны принять в Евросоюз в ускоренном режиме. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда на своей странице в социальной сети Twitter.
Украина последние 8 лет безуспешно пыталась стать членом ЕС. Однако даже получение ассоциации с ЕС потребовало колоссальных усилий со стороны Киева, так как многие европейские страны не горят желанием видеть Украину среди членов союза.
- написал президент Польши в соцсети.
Он добавил, что Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление, потому что она "это заслужила". Видимо, польский лидер не совсем понимает, в каком кризисе сейчас ЕС из-за скачка цен на энергоносители, и что денег в Европе и без того не хватает.
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