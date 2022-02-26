Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары и началась десантная операци...
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от банде...
Взрывы гремят на крупнейших военных базах и объектах ВС Украины
Российские войска уже в Киеве. Готовится арест Зеленского?
Главная / Политика

Польша потребовала принять Украину в ЕС: Оказалось, всё ради денег

26 февраля 2022, 18:20  •  547 • Политика
Польша выступает за ускоренное принятие Украины в ЕС и предоставление ей доступа фондам ЕС на восстановление. "Украина это заслужила", - заявил президент Дуда.
Украину должны принять в Евросоюз в ускоренном режиме. С таким заявлением выступил президент Польши Анджей Дуда на своей странице в социальной сети Twitter.
Украина последние 8 лет безуспешно пыталась стать членом ЕС. Однако даже получение ассоциации с ЕС потребовало колоссальных усилий со стороны Киева, так как многие европейские страны не горят желанием видеть Украину среди членов союза.
Польша поддерживает ускоренный путь вступления Украины в Евросоюз. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а сразу после этого должны начаться переговоры о членстве,
- написал президент Польши в соцсети.
Он добавил, что Украина также должна получить доступ к фондам ЕС на восстановление, потому что она "это заслужила". Видимо, польский лидер не совсем понимает, в каком кризисе сейчас ЕС из-за скачка цен на энергоносители, и что денег в Европе и без того не хватает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


547
Источник
Похожие новости
26 февраля 2022, 01:25
Зеленский нашёл "альтернативу" прямым переговорам с Россией
26 февраля 2022, 03:10
Италия "отблагодарила" Россию за помощь особо циничными санкциями
26 февраля 2022, 10:45
Роскосмос наносит двойной ответный удар за санкции
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
26 февраля 2022, 01:25
Когда Киев сдастся армии России? Эксперты и СМИ дали прогнозы
26 февраля 2022, 03:10
Макаревич бросил трубку в прямом эфире после острого вопроса о Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 февраля 2022, 22:35
Кто согласен с "убийством русских". В список попали популярные певцы и блогеры
23 февраля 2022, 02:50
Запад решил наказать Россию, а сделал подарок. Прилепин посмеялся: "Всё. Удар в спину"
25 февраля 2022, 13:45
Украинский политолог о взятии Мелитополя: "Всё было нормально, но произошла провокация"
25 февраля 2022, 19:35
Обещавший смерть русским солдатам Гордон сбежал из Киева
20 февраля 2022, 04:15
"Последний парад" Киева: Сатановский вынес "колобковое" предупреждение
25 февраля 2022, 00:20
"Слава Украине… в составе России": Под Мелитополем отрекаются от бандеровских кричалок
23 февраля 2022, 01:05
Зеленский "ответил" Путину через налоги: Главные заявления президента Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.